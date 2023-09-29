ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемEA Sports FC 24: топ-10 футболистов, рейтинг которых явно недооценен Рубен Диаш и Джон СтоунзСтоунз, Диаш, Ким Мин Чжэ и еще семь лучших центральных защитников мира Чжан ЧжилэйЧжилэй снова уничтожил Джойса. Уайлдер и Фьюри следующие цели китайского ветерана
  • 11:50
    • Мбаппе пропустит ближайший матч «ПСЖ»
  • 11:15
    • Камавинга продлит контракт с «Реалом»
  • 10:27
    • Марио Фернандес рассказал, почему не вернулся в ЦСКА
  • 10:02
    • Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Токио
  • 07:46
    • Роналдиньо — лучший игрок 2000-х по версии FourFourTwo
    Все новости спорта

    Сможет ли Хачанов выиграть у Музетти?

    Хачанов — Музетти. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Пекине 29 сентября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Карен Хачанов Прогнозы на Лоренцо Музетти Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Хачанов — Музетти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 07:00 мск. Хачанов — Музетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хачанов

    Карен, конечно, удивил, причем конкретно. По сути, на первом же турнире после очень неприятной травмы ему удалось добиться максимального результата.

    Хачанов взял титул в Чжухае, показав абсолютно чемпионский характер. Как ни крути, а его успехи на недавних турнирах «Большого шлема» теперь сложно назвать случайными.

    В решающем матче россиянин красиво разобрался с японским теннисистом — 7:6, 6:1.

    А перед этим Карен выиграл у новозеландца Алекса Болта и американцев Маккензи Макдональда и Себастьяна Корды.

    Интересно, что Хачанов выиграл первый турнир с 2018 года.

    Музетти

    Лоренцо тем временем тоже неплохо выступил на предыдущем турнире, дойдя до полуфинала в Чэнду.

    Итальянец выиграл у Филипа Секулича и Артура Риндеркнеша, после чего проиграл Роману Сафиуллину (3:6, 4:6).

    Перед этим у Музетти было три поражения кряду. Сначала он уступил Даниилу Медведеву в Цинциннати, а потом не прошел первый круг на US Open и проиграл канадцу Габриэлю Диалло в Кубке Дэвиса.

    Все прогнозы на теннис

    Возможно, пока что Лоренцо действует на харде не так уверенно, как на грунте, но и на этом покрытии он с некоторых пор стал не самым приятным соперником, поэтому Хачанову точно нельзя расслабляться.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.61, победу Музетти букмекеры предлагают за 2.32.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Сложно сказать, как быстро Карен сможет восстановиться после первой очень насыщенной недели за долгое время. Этот момент нельзя не учитывать.

    Поэтому оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Варильяс — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч 2DROTS — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Барыс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Пахтакор — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Витязь — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Витязь — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.44
  • Прогноз на матч Монца — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Монца — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.04
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Гранада — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хачанов — Музетти: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 29.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов выиграть у Музетти?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры