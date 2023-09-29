Россиянин Карен Хачанов сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 07:00 мск. Хачанов — Музетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Карен, конечно, удивил, причем конкретно. По сути, на первом же турнире после очень неприятной травмы ему удалось добиться максимального результата.

Хачанов взял титул в Чжухае, показав абсолютно чемпионский характер. Как ни крути, а его успехи на недавних турнирах «Большого шлема» теперь сложно назвать случайными.

В решающем матче россиянин красиво разобрался с японским теннисистом — 7:6, 6:1.

А перед этим Карен выиграл у новозеландца Алекса Болта и американцев Маккензи Макдональда и Себастьяна Корды.

Интересно, что Хачанов выиграл первый турнир с 2018 года.

Музетти

Лоренцо тем временем тоже неплохо выступил на предыдущем турнире, дойдя до полуфинала в Чэнду.

Итальянец выиграл у Филипа Секулича и Артура Риндеркнеша, после чего проиграл Роману Сафиуллину (3:6, 4:6).

Перед этим у Музетти было три поражения кряду. Сначала он уступил Даниилу Медведеву в Цинциннати, а потом не прошел первый круг на US Open и проиграл канадцу Габриэлю Диалло в Кубке Дэвиса.

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Возможно, пока что Лоренцо действует на харде не так уверенно, как на грунте, но и на этом покрытии он с некоторых пор стал не самым приятным соперником, поэтому Хачанову точно нельзя расслабляться.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.61, победу Музетти букмекеры предлагают за 2.32.

Сложно сказать, как быстро Карен сможет восстановиться после первой очень насыщенной недели за долгое время. Этот момент нельзя не учитывать.

Поэтому оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.87.