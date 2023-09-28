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    Оже-Альяссим продлит серию поражений Руне?

    Руне — Оже-Альяссим. Ставка (к. 2.29) и прогноз на турнир в Пекине 28 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Руне — Оже-Альяссим
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 07:00 мск. Руне — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Руне

    Несмотря на все недавние неудачи, Хольгер по-прежнему находится в топ-5 рейтинга, и это, конечно, в каком-то смысле даже смешно.

    Но есть еще один нюанс. После Уимблдона, на котором он дошел до четвертьфинала, датчанин не мог нормально играть из-за проблем со спиной.

    В итоге Руне не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати и на Открытом чемпионате США.

    Кроме того, в середине сентября он проиграл бразильцу Тьяго Монтейро в матче Кубке Дэвиса.

    Однако на днях 20-летний теннисист заявил, что «снова почувствовал себя здоровым». Но в любом случае очевидно, что к борьбе за титул он сейчас вряд ли готов.

    Оже-Альяссим

    А Феликса, пожалуй, можно назвать главным разочарованием сезона.

    После мартовского «Мастерса» в Индиан-Уэллсе канадец ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Для игрока, который совсем недавно было в топ-10, это, конечно, чересчур. Правда, его черная полоса тоже связана с травмой. Летом Оже-Альяссима беспокоило колено.

    Феликс проиграл пять из шести предыдущих матчей на уровне ATP.

    Все прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Оже-Альяссим выиграл у Гаэля Монфиса на Кубке Лейвера, но к этому результату вряд ли стоит серьезно относиться, учитывая статус турнира.

    Прогноз и ставка

    На Руне в этом матче можно поставить за 2.22, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.66.

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    Оба теннисиста в последнее время почти не играли, поэтому сейчас сложно отдать кому-то предпочтение.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.29.

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    Руне — Оже-Альяссим: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 28.09.2023. Прогнозы на теннис. Оже-Альяссим продлит серию поражений Руне?
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