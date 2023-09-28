Датчанин Хольгер Руне сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 07:00 мск. Руне — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руне

Несмотря на все недавние неудачи, Хольгер по-прежнему находится в топ-5 рейтинга, и это, конечно, в каком-то смысле даже смешно.

Но есть еще один нюанс. После Уимблдона, на котором он дошел до четвертьфинала, датчанин не мог нормально играть из-за проблем со спиной.

В итоге Руне не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати и на Открытом чемпионате США.

Кроме того, в середине сентября он проиграл бразильцу Тьяго Монтейро в матче Кубке Дэвиса.

Однако на днях 20-летний теннисист заявил, что «снова почувствовал себя здоровым». Но в любом случае очевидно, что к борьбе за титул он сейчас вряд ли готов.

Оже-Альяссим

А Феликса, пожалуй, можно назвать главным разочарованием сезона.

После мартовского «Мастерса» в Индиан-Уэллсе канадец ни разу не выигрывал больше одного матча.

Для игрока, который совсем недавно было в топ-10, это, конечно, чересчур. Правда, его черная полоса тоже связана с травмой. Летом Оже-Альяссима беспокоило колено.

Феликс проиграл пять из шести предыдущих матчей на уровне ATP.

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На прошлой неделе Оже-Альяссим выиграл у Гаэля Монфиса на Кубке Лейвера, но к этому результату вряд ли стоит серьезно относиться, учитывая статус турнира.

Прогноз и ставка

На Руне в этом матче можно поставить за 2.22, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.66.

Оба теннисиста в последнее время почти не играли, поэтому сейчас сложно отдать кому-то предпочтение.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.29.