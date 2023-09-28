Руне
Несмотря на все недавние неудачи, Хольгер по-прежнему находится в топ-5 рейтинга, и это, конечно, в каком-то смысле даже смешно.
Но есть еще один нюанс. После Уимблдона, на котором он дошел до четвертьфинала, датчанин не мог нормально играть из-за проблем со спиной.
В итоге Руне не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати и на Открытом чемпионате США.
Кроме того, в середине сентября он проиграл бразильцу Тьяго Монтейро в матче Кубке Дэвиса.
Однако на днях 20-летний теннисист заявил, что «снова почувствовал себя здоровым». Но в любом случае очевидно, что к борьбе за титул он сейчас вряд ли готов.
Оже-Альяссим
А Феликса, пожалуй, можно назвать главным разочарованием сезона.
После мартовского «Мастерса» в Индиан-Уэллсе канадец ни разу не выигрывал больше одного матча.
Для игрока, который совсем недавно было в топ-10, это, конечно, чересчур. Правда, его черная полоса тоже связана с травмой. Летом Оже-Альяссима беспокоило колено.
Феликс проиграл пять из шести предыдущих матчей на уровне ATP.
На прошлой неделе Оже-Альяссим выиграл у Гаэля Монфиса на Кубке Лейвера, но к этому результату вряд ли стоит серьезно относиться, учитывая статус турнира.
Прогноз и ставка
На Руне в этом матче можно поставить за 2.22, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.66.
Оба теннисиста в последнее время почти не играли, поэтому сейчас сложно отдать кому-то предпочтение.
Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.29.