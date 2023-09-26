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    Рахимова сможет справиться с Рус?

    Рус — Рахимова. Ставка (к. 2.11) и прогноз на матч в Нингбо 26 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рус — Рахимова
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    Камилла Рахимова
    Голландка Аранча Рус и россиянка Камилла Рахимова встретятся в первом круге турнира в Нингбо. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 10:00 мск. Рус — Рахимова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Нинбо. Женщины 26 Сентября 2023 года
    Аранча Рус
  • Нидерланды
    •  Аранча Рус 10:00 Камилла Рахимова Камилла Рахимова
  • Россия
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    Аранча Рус

    Рус по всей своей карьере никогда не демонстрировала сверхвыдающихся результатов, но в этом сезоне она практически неудержима.

    Аранча ни с того ни с сего начала играть в потрясающий теннис, который наполнен большим количеством атакующих ударов, и все они ложатся строго по назначению.

    Именно благодаря такому прогрессу голландская теннисистка относительно недавно смогла выиграть почти два турнира подряд.

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    Вряд ли она за столь короткое время растеряла сноровку, поэтому вполне можно ожидать именно её проход по дистанции дальше, а не россиянки Рахимовой.

    Камилла Рахимова

    Рахимова в этом году в теннис играла довольно хорошо, но не на протяжении всего сезона. Больше всего у неё получалось добиваться положительных результатов летом.

    На недавних североамериканских стартах россиянке удалось выбраться из кризиса, поскольку у неё было пять поражений подряд. Прорывным для неё в этом плане стал турнир в американском Стэнфорде, где Камилла смогла добраться до полуфинала.

    На оставшихся турнирах у Камиллы есть неплохие шансы ещё несколько раз блеснуть, поскольку физических сил у неё ещё более, чем достаточно.

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    В предстоящей игре против Рус придется очень сильно постараться, чтобы победить, поскольку последние результаты голландки также серьезно впечатляют.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в голландку в этом поединке: победа Рус — 1.73, победа Рахимовой — 2.11.

    Прогноз: Соперница в лице Рус крайне серьезная, но Рахимовой вполне по силам её обыграть.

    Ставка: П2 за 2.11.

    Альтернативный прогноз: Данная встреча не обойдётся маленьким количеством геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.16.

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    Рус — Рахимова: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 26.09.2023. Прогнозы на теннис. Рахимова сможет справиться с Рус?
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