Голландка Аранча Рус и россиянка Камилла Рахимова встретятся в первом круге турнира в Нингбо. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 10:00 мск. Рус — Рахимова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аранча Рус

Рус по всей своей карьере никогда не демонстрировала сверхвыдающихся результатов, но в этом сезоне она практически неудержима.

Аранча ни с того ни с сего начала играть в потрясающий теннис, который наполнен большим количеством атакующих ударов, и все они ложатся строго по назначению.

Именно благодаря такому прогрессу голландская теннисистка относительно недавно смогла выиграть почти два турнира подряд.

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Вряд ли она за столь короткое время растеряла сноровку, поэтому вполне можно ожидать именно её проход по дистанции дальше, а не россиянки Рахимовой.

Камилла Рахимова

Рахимова в этом году в теннис играла довольно хорошо, но не на протяжении всего сезона. Больше всего у неё получалось добиваться положительных результатов летом.

На недавних североамериканских стартах россиянке удалось выбраться из кризиса, поскольку у неё было пять поражений подряд. Прорывным для неё в этом плане стал турнир в американском Стэнфорде, где Камилла смогла добраться до полуфинала.

На оставшихся турнирах у Камиллы есть неплохие шансы ещё несколько раз блеснуть, поскольку физических сил у неё ещё более, чем достаточно.

В предстоящей игре против Рус придется очень сильно постараться, чтобы победить, поскольку последние результаты голландки также серьезно впечатляют.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в голландку в этом поединке: победа Рус — 1.73, победа Рахимовой — 2.11.

Прогноз: Соперница в лице Рус крайне серьезная, но Рахимовой вполне по силам её обыграть.

Ставка: П2 за 2.11.

Альтернативный прогноз: Данная встреча не обойдётся маленьким количеством геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.16.