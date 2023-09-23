Россиянин Аслан Карацев сыграет против британца Энди Маррея во втором круге турнира в китайском Чжухае. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 05:00 мск. Маррей — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маррей

Энди начал турнир с победы над китайцем Е Конгом Мо.

Обошлось без драмы, но все-таки от британца ждали большего. Энди позволил 668-й ракетке мира взять восемь геймов — 7:5, 6:3.

Однако Маррей быстро объяснил, почему матч получился не таким простым, как ожидалось.

«Корт очень быстрый, а условия — очень влажные», — заявил после матча бывшая первая ракетка мира.

Маррей прошел первый раунд на пятом турнире подряд. Правда, на предыдущих четырех он только в одном случае смог выиграть больше одного матча.

Карацев

Аслан тем временем выиграл в первом круге у Маттео Арнальди — 6:7, 7:6, 6:2.

Очевидно, что ключевым моментом был тай-брейк второй партии, после которого итальянец конкретно поплыл в психологическом плане.

При этом во втором сете Карацев отыграл у соперника подачу на матч при счете 4:5 на приеме.

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Также стоит отметить, что Аслан забрал 83 процента очков на первой подаче, в том числе благодаря 17 эйсам.

Это был отличный матч не только в плане результата, но и с точки зрения игры, которую показал российский теннисист.

Прогноз и ставка

На Маррея в этом матче можно поставить за 1.65, победу Карацева букмекеры предлагают за 2.24.

В начале прошлого года Аслан уверенно разобрался с Энди в финале турнира в Сиднее — 6:3, 6:3.

Несмотря на то, что после этого у Карацева была затяжная черная полоса, сейчас он, похоже, снова способен остановить бывшую первую ракетку миру.

Есть подозрение, что Маррею не очень подходят непростые климатические условия в Чжухае.

Ставка — победа Карацева за 2.24.