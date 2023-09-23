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    Карацев снова обыграет Маррея?

    Маррей — Карацев. Ставка (к. 2.24) и прогноз на турнир в Чжухае 23 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Маррей — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против британца Энди Маррея во втором круге турнира в китайском Чжухае. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 05:00 мск. Маррей — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Маррей

    Энди начал турнир с победы над китайцем Е Конгом Мо.

    Обошлось без драмы, но все-таки от британца ждали большего. Энди позволил 668-й ракетке мира взять восемь геймов — 7:5, 6:3.

    Однако Маррей быстро объяснил, почему матч получился не таким простым, как ожидалось.

    «Корт очень быстрый, а условия — очень влажные», — заявил после матча бывшая первая ракетка мира.

    Маррей прошел первый раунд на пятом турнире подряд. Правда, на предыдущих четырех он только в одном случае смог выиграть больше одного матча.

    Карацев

    Аслан тем временем выиграл в первом круге у Маттео Арнальди — 6:7, 7:6, 6:2.

    Очевидно, что ключевым моментом был тай-брейк второй партии, после которого итальянец конкретно поплыл в психологическом плане.

    При этом во втором сете Карацев отыграл у соперника подачу на матч при счете 4:5 на приеме.

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    Также стоит отметить, что Аслан забрал 83 процента очков на первой подаче, в том числе благодаря 17 эйсам.

    Это был отличный матч не только в плане результата, но и с точки зрения игры, которую показал российский теннисист.

    Прогноз и ставка

    На Маррея в этом матче можно поставить за 1.65, победу Карацева букмекеры предлагают за 2.24.

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    В начале прошлого года Аслан уверенно разобрался с Энди в финале турнира в Сиднее — 6:3, 6:3.

    Несмотря на то, что после этого у Карацева была затяжная черная полоса, сейчас он, похоже, снова способен остановить бывшую первую ракетку миру.

    Есть подозрение, что Маррею не очень подходят непростые климатические условия в Чжухае.

    Ставка — победа Карацева за 2.24.

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    Маррей — Карацев: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на теннис. Карацев снова обыграет Маррея?
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