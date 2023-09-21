Фернандес
Эту неделю уже можно назвать лучшей для Лейлы в текущем сезоне. Ей впервые удалось выиграть три матча подряд на уровне основной сетки WTA.
В 1/8 финала канадская теннисистка одержала уверенную победу над американкой Эммой Наварро — 6:2, 6:3.
Перед этим финалистка US Open-2021 разобралась с бельгийкой Элизой Мертенс — 6:3, 6:4.
В игре против еще одной представительницы США Эйши Мухаммад у нее тоже не было проблем — 6:1, 6:3.
Кенин
София тем временем вторую неделю подряд выиграла не менее трех матчей.
Как и Лейла, она пока не отдала ни одного сета в Гвадалахаре.
В третьем круге чемпионка Australian Open-2020 одержала победу над Аленой Остапенко — 6:4, 7:5.
В этом матче Кенин отыграла девять из десяти брейк-пойнтов и смогла взять на приеме три гейма.
Также стоит отметить, что американка здорово подавала первым мячом — точность составила 74 процента.
Прогноз и ставка
На Фернандес в этом матче можно поставить за 2.03, победу Кенин букмекеры предлагают за 1.79.
Сложно кому-то отдать предпочтение, обе девушки здорово играют на этой неделе. Скорее всего, будет самая настоящая битва за место в полуфинале.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.