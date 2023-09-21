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    Кенин и Фернандес устроят матч-триллер?

    Фернандес — Кенин. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 21 сентября 2023 года

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    София Кенин
    Американка София Кенин сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 22:00 мск. Фернандес — Кенин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Гвадалахара. Женщины 21 Сентября 2023 года

    Фернандес

    Эту неделю уже можно назвать лучшей для Лейлы в текущем сезоне. Ей впервые удалось выиграть три матча подряд на уровне основной сетки WTA.

    В 1/8 финала канадская теннисистка одержала уверенную победу над американкой Эммой Наварро — 6:2, 6:3.

    Перед этим финалистка US Open-2021 разобралась с бельгийкой Элизой Мертенс — 6:3, 6:4.

    В игре против еще одной представительницы США Эйши Мухаммад у нее тоже не было проблем — 6:1, 6:3.

    Кенин

    София тем временем вторую неделю подряд выиграла не менее трех матчей.

    Как и Лейла, она пока не отдала ни одного сета в Гвадалахаре.

    В третьем круге чемпионка Australian Open-2020 одержала победу над Аленой Остапенко — 6:4, 7:5.

    В этом матче Кенин отыграла девять из десяти брейк-пойнтов и смогла взять на приеме три гейма.

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    Также стоит отметить, что американка здорово подавала первым мячом — точность составила 74 процента.

    Прогноз и ставка

    На Фернандес в этом матче можно поставить за 2.03, победу Кенин букмекеры предлагают за 1.79.

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    Сложно кому-то отдать предпочтение, обе девушки здорово играют на этой неделе. Скорее всего, будет самая настоящая битва за место в полуфинале.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

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    Фернандес — Кенин: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на теннис. Кенин и Фернандес устроят матч-триллер?
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