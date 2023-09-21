Американка София Кенин сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 22:00 мск. Фернандес — Кенин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фернандес

Эту неделю уже можно назвать лучшей для Лейлы в текущем сезоне. Ей впервые удалось выиграть три матча подряд на уровне основной сетки WTA.

В 1/8 финала канадская теннисистка одержала уверенную победу над американкой Эммой Наварро — 6:2, 6:3.

Перед этим финалистка US Open-2021 разобралась с бельгийкой Элизой Мертенс — 6:3, 6:4.

В игре против еще одной представительницы США Эйши Мухаммад у нее тоже не было проблем — 6:1, 6:3.

Кенин

София тем временем вторую неделю подряд выиграла не менее трех матчей.

Как и Лейла, она пока не отдала ни одного сета в Гвадалахаре.

В третьем круге чемпионка Australian Open-2020 одержала победу над Аленой Остапенко — 6:4, 7:5.

В этом матче Кенин отыграла девять из десяти брейк-пойнтов и смогла взять на приеме три гейма.

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Также стоит отметить, что американка здорово подавала первым мячом — точность составила 74 процента.

Прогноз и ставка

На Фернандес в этом матче можно поставить за 2.03, победу Кенин букмекеры предлагают за 1.79.

Сложно кому-то отдать предпочтение, обе девушки здорово играют на этой неделе. Скорее всего, будет самая настоящая битва за место в полуфинале.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.