Саккари
Мария приехала в Сан-Диего после очередного провала на крупном турнире.
На этот раз теннисистка из Греции не прошла ни одного раунда на Открытом чемпионате США, сразу же проиграв испанке Ребеке Машаровой (4:6, 4:6).
Интересно, что на Уимблдоне и «Ролан Гаррос» Саккари тоже уступила в первом раунде. Так себе факт, конечно, для представительницы топ-10.
Кроме того, в августе Саккари провалила крупные турниры в Монреале и Цинциннати. Но при этом был и позитивный момент.
Мария дошла до финала в Вашингтоне, где проиграла будущей чемпионке US Open Кори Гауфф. Перед этим она остановила Мэдисон Киз и Джессику Пегулу.
Осорио-Серрано
Мария-Камила тем временем пробилась в основную сетку через квалификацию.
В первом матче после отбора колумбийка одержала победу над польской теннисисткой Магдаленой Фрех (6:3, 1:6, 6:4).
На US Open Осорио-Серрано тоже не выиграла ни одного матча. Но ей как раз очень не повезло с соперницей — 21-летняя теннисистка уступила на двух тай-брейках Онс Жабер.
Лучшим результатом Осорио-Серрано на харде в текущем сезоне пока что остается выход в полуфинал февральского турнира в Лионе.
Прогноз и ставка
На Саккари в этом матче можно поставить за 1.39, победу Осорио-Серрано букмекеры предлагают за 3.00.
Мария так часто неприятно удивляет, что даже сейчас, пожалуй, лучше обойтись без ставок на исход. Игра и результаты гречанки очень часто не соответствуют ее месту в рейтинге.
Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.92.