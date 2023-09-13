Гречанка Мария Саккари сыграет против колумбийки Марии-Камилы Осорио-Серрано во втором круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 21:30 мск. Саккари — Осорио-Серрано: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Саккари

Мария приехала в Сан-Диего после очередного провала на крупном турнире.

На этот раз теннисистка из Греции не прошла ни одного раунда на Открытом чемпионате США, сразу же проиграв испанке Ребеке Машаровой (4:6, 4:6).

Интересно, что на Уимблдоне и «Ролан Гаррос» Саккари тоже уступила в первом раунде. Так себе факт, конечно, для представительницы топ-10.

Кроме того, в августе Саккари провалила крупные турниры в Монреале и Цинциннати. Но при этом был и позитивный момент.

Мария дошла до финала в Вашингтоне, где проиграла будущей чемпионке US Open Кори Гауфф. Перед этим она остановила Мэдисон Киз и Джессику Пегулу.

Осорио-Серрано

Мария-Камила тем временем пробилась в основную сетку через квалификацию.

В первом матче после отбора колумбийка одержала победу над польской теннисисткой Магдаленой Фрех (6:3, 1:6, 6:4).

На US Open Осорио-Серрано тоже не выиграла ни одного матча. Но ей как раз очень не повезло с соперницей — 21-летняя теннисистка уступила на двух тай-брейках Онс Жабер.

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Лучшим результатом Осорио-Серрано на харде в текущем сезоне пока что остается выход в полуфинал февральского турнира в Лионе.

Прогноз и ставка

На Саккари в этом матче можно поставить за 1.39, победу Осорио-Серрано букмекеры предлагают за 3.00.

Мария так часто неприятно удивляет, что даже сейчас, пожалуй, лучше обойтись без ставок на исход. Игра и результаты гречанки очень часто не соответствуют ее месту в рейтинге.

Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.92.