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    У Саккари будут проблемы в матче с Осорио-Серрано?

    Саккари — Осорио-Серрано. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Сан-Диего 13 сентября 2023 года

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    Мария Саккари
    Гречанка Мария Саккари сыграет против колумбийки Марии-Камилы Осорио-Серрано во втором круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 21:30 мск. Саккари — Осорио-Серрано: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Саккари

    Мария приехала в Сан-Диего после очередного провала на крупном турнире.

    На этот раз теннисистка из Греции не прошла ни одного раунда на Открытом чемпионате США, сразу же проиграв испанке Ребеке Машаровой (4:6, 4:6).

    Интересно, что на Уимблдоне и «Ролан Гаррос» Саккари тоже уступила в первом раунде. Так себе факт, конечно, для представительницы топ-10.

    Кроме того, в августе Саккари провалила крупные турниры в Монреале и Цинциннати. Но при этом был и позитивный момент.

    Мария дошла до финала в Вашингтоне, где проиграла будущей чемпионке US Open Кори Гауфф. Перед этим она остановила Мэдисон Киз и Джессику Пегулу.

    Осорио-Серрано

    Мария-Камила тем временем пробилась в основную сетку через квалификацию.

    В первом матче после отбора колумбийка одержала победу над польской теннисисткой Магдаленой Фрех (6:3, 1:6, 6:4).

    На US Open Осорио-Серрано тоже не выиграла ни одного матча. Но ей как раз очень не повезло с соперницей — 21-летняя теннисистка уступила на двух тай-брейках Онс Жабер.

    Все прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Осорио-Серрано на харде в текущем сезоне пока что остается выход в полуфинал февральского турнира в Лионе.

    Прогноз и ставка

    На Саккари в этом матче можно поставить за 1.39, победу Осорио-Серрано букмекеры предлагают за 3.00.

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    Мария так часто неприятно удивляет, что даже сейчас, пожалуй, лучше обойтись без ставок на исход. Игра и результаты гречанки очень часто не соответствуют ее месту в рейтинге.

    Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.92.

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    Саккари — Осорио-Серрано: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 13.09.2023. Прогнозы на теннис. У Саккари будут проблемы в матче с Осорио-Серрано?
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