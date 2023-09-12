Американки Даниэль Коллинс и Луиза Чирико встретятся в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 21:30 мск. Чирико — Коллинс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чирико

Луиза пробилась в основную сетку через квалификацию, выиграв у своей соотечественницы Кэролайн Доулхайд и мексиканки Ренаты Сарасуа.

На Открытом чемпионате США Чирико не смогла пройти отбор. Во втором раунде ее остановила австралийка Оливия Гадеки.

На турнирах в Монреале и Стэнфорде 213-я ракетка мира тоже проиграла в квалификации.

В текущем сезоне Чирико до сих пор добилась успеха только на турнире в шведском Бостаде, где ей удалось дойти до полуфинала. На остальных турнирах WTA Луиза не выиграла ни одного матча на уровне основной сетки.

Коллинс

Даниэль на этой неделе будет защищать очки, заработанные в прошлом году за выход в полуфинал турнира в Сан-Диего.

Текущий сезон из-за проблем со здоровьем получается для американки скомканным, но периодически она все-таки напоминает, что некоторое время назад неслучайно была в топ-10.

В августе Коллинс дошла до четвертьфинала в Монреале, выиграв у Элины Свитолиной, Марии Саккари и Лейлы Фернандес. Дальше было поражение от Иги Свентек, но ей при этом удалось взять сет у польской теннисистки.

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На Открытом чемпионате США Даниэль в первом круге разгромила чешку Линду Фрухвиртову, после чего проиграла бельгийке Элизе Мертенс.

Прогноз и ставка

На Чирико в этом матче можно поставить за 5.00, победу Коллинс букмекеры предлагают за 1.18.

Вряд ли у Даниэль возникнут проблемы в игре против соотечественницы, которая очень слабо проводит сезон. У Чирико, как правило, ничего не получается даже на турнирах ITF.

Ставка — победа Коллинс с форой по геймам (-5,5) за 1.87.