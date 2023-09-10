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    Медведев снесет Джоковича с корта в финале US Open?

    Медведев — Джокович. Ставка (к. 3.36) и прогноз на финал Открытого чемпионата США 10 сентября 2023 года

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    Даниил Медведев и Новак Джокович
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 23:00 мск. Медведев — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 10 Сентября 2023 года

    Медведев

    Спустя два года Даниил снова сыграет в решающем матче американского мэйджора. И это, безусловно, главная сенсация турнира.

    Даниил Медведев
    globallookpress.com

    В ночь с пятницы на субботу, пока все спали, Медведев одержал победу над Карлосом Алькарасом — 7:6, 6:1, 3:6, 6:3.

    И это был, пожалуй, на данный момент его лучший матч в карьере.

    Если в предыдущих матчах против Алькараса россиянин просто не понимал, за счет чего он может добиться успеха, то сейчас все было совершенно наоборот — теперь уже испанец безуспешно искал правильную стратегию.

    Возможно, ключевым моментом стал тай-брейк первого сета. Для Алькараса это локальное поражение почему-то стало настоящим потрясением.

    Не только Карлос, никто не ожидал, что Медведев покажет столь мощную игру — и на подаче, и на приеме. И в плане выносливости он тоже не уступал пока еще первой ракетке мира (с понедельника рейтинг возглавит Новак Джокович).

    Джокович

    У Новака на этом турнире до сих пор были серьезные проблемы только в матче с Ласло Дьере в третьем круге.

    Новак Джокович
    globallookpress.com

    Ноле проигрывал соотечественнику 0-2 по сетам, но в итоге совершил эффектный камбэк — 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.

    А во всех остальных случаях сербу хватало трех сетов для выхода в следующий раунд, в том числе в четвертьфинала и полуфинале.

    Все прогнозы на теннис

    После уверенной победы над Тейлором Фрицем 36-летний Джокович остановил еще одного американца — Бена Шелтона. В обоих случаях это больше напоминало мастер-класс от фаворита.

    Новак третий раз в карьере вышел в финал на всех турнирах «Большого шлема» в сезоне.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 3.36, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.32.

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    Разумеется, сейчас все будут вспоминать победу Даниила над Новаком в финале US Open-2021 (6:4, 6:4, 6:4). Россиянин тогда был настолько хорош, что серб в конце матча просто разрыдался от бессилия.

    Правда, после этого они провели еще пять матчей — и в четырех из них победу одержал Джокович. Ноле в этом смысле можно назвать злопамятным.

    Но, глядя на то, как Медведев «возил» Алькараса, вполне логично предположить, что такие же проблемы в предстоящем финале будут и у Джоковича.

    Новак по-прежнему остается самым сложным соперником, но мы все-таки считаем, что Медведев способен остановить рекордсмена по количеству титулов на «Больших шлемах». Даниил сейчас явно на кураже, и это очень существенный момент.

    Ставка — победа Медведева за 3.36.

    К слову, на победу Медведева в трех сетах можно поставить за 9.60. Но это только для любителей рисковать.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 40,5 за 2.07.

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    Медведев — Джокович: прогноз, ставка (3.36), статистика, коэффициенты матча 10.09.2023. Прогнозы на теннис. Медведев снесет Джоковича с корта в финале US Open?
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