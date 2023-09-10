Медведев
Спустя два года Даниил снова сыграет в решающем матче американского мэйджора. И это, безусловно, главная сенсация турнира.
В ночь с пятницы на субботу, пока все спали, Медведев одержал победу над Карлосом Алькарасом — 7:6, 6:1, 3:6, 6:3.
И это был, пожалуй, на данный момент его лучший матч в карьере.
Если в предыдущих матчах против Алькараса россиянин просто не понимал, за счет чего он может добиться успеха, то сейчас все было совершенно наоборот — теперь уже испанец безуспешно искал правильную стратегию.
Возможно, ключевым моментом стал тай-брейк первого сета. Для Алькараса это локальное поражение почему-то стало настоящим потрясением.
Не только Карлос, никто не ожидал, что Медведев покажет столь мощную игру — и на подаче, и на приеме. И в плане выносливости он тоже не уступал пока еще первой ракетке мира (с понедельника рейтинг возглавит Новак Джокович).
Джокович
У Новака на этом турнире до сих пор были серьезные проблемы только в матче с Ласло Дьере в третьем круге.
Ноле проигрывал соотечественнику 0-2 по сетам, но в итоге совершил эффектный камбэк — 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.
А во всех остальных случаях сербу хватало трех сетов для выхода в следующий раунд, в том числе в четвертьфинала и полуфинале.
После уверенной победы над Тейлором Фрицем 36-летний Джокович остановил еще одного американца — Бена Шелтона. В обоих случаях это больше напоминало мастер-класс от фаворита.
Новак третий раз в карьере вышел в финал на всех турнирах «Большого шлема» в сезоне.
Прогноз и ставка
На Медведева в этом матче можно поставить за 3.36, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.32.
Разумеется, сейчас все будут вспоминать победу Даниила над Новаком в финале US Open-2021 (6:4, 6:4, 6:4). Россиянин тогда был настолько хорош, что серб в конце матча просто разрыдался от бессилия.
Правда, после этого они провели еще пять матчей — и в четырех из них победу одержал Джокович. Ноле в этом смысле можно назвать злопамятным.
Но, глядя на то, как Медведев «возил» Алькараса, вполне логично предположить, что такие же проблемы в предстоящем финале будут и у Джоковича.
Новак по-прежнему остается самым сложным соперником, но мы все-таки считаем, что Медведев способен остановить рекордсмена по количеству титулов на «Больших шлемах». Даниил сейчас явно на кураже, и это очень существенный момент.
Ставка — победа Медведева за 3.36.
К слову, на победу Медведева в трех сетах можно поставить за 9.60. Но это только для любителей рисковать.
Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 40,5 за 2.07.