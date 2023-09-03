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    Фриц легко обыграет уставшего Штрикера?

    Штрикер — Фриц. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Открытый чемпионат США 3 сентября 2023 года

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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против швейцарца Доминика Штрикера в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 23:00 мск. Штрикер — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 03 Сентября 2023 года
    Dominic Stricker
  • US Open. Мужчины
    •  Dominic Stricker 23:00 Тейлор Фритц Тейлор Фритц
  • США
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    Штрикер

    Доминик — один из тех, кто на этом турнире впервые в карьере дошел до четвертого раунда на «Большом шлеме».

    Для парня, который еще ни разу не был в топ-100, это действительно достижение. К тому же, случилось это после того, как во втором круге квалификации он отыграл несколько матчболов.

    Два предыдущих матча Штрикера превратились в настоящий боевик. В первом он сокрушил Стефаноса Циципаса — 7:5, 6:7, 6:7, 7:6, 6:3.

    А потом была волевая победа над французом Бенжаменом Бонзи — 2:6, 7:5, 7:6, 3:6, 6:2.

    Также стоит обратить внимание на то, что в двух недавних матчах 21-летний теннисист провел на корте в общей сложности почти восемь часов. Хватит ли ему сил на встречу с еще одним представителем топ-10?

    Фриц

    Для Тейлора предыдущие раунды стали легкой прогулкой. Он еще ни разу не проводил на корте больше ста минут.

    В первом матче Фриц разгромил своего соотечественника Стива Джонсона — 6:2, 6:1, 6:2.

    Перуанец Хуан-Пабло Варильяс тоже почти не сопротивлялся — 6:1, 6:2, 6:2.

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    А в третьем раунде Фриц разгромил Якуба Меньшика, которому в день матча исполнилось 18 лет. Американец, конечно, хорошенько подпортил настроение молодому сопернику — 6:1, 6:2, 6:0.

    Прогноз и ставка

    На Штрикера в этом матче можно поставить за 6.20, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.12.

    Вряд ли швейцарцу хватит сил хотя бы на три сета в игре против столь сильного соперника. Недавние матчи с Циципасом и Бонзи получились чересчур энергозатратными, тогда как у Тейлору, по сути, пока вообще не приходилось напрягаться.

    Ставка — победа Фрица с форой по геймам (-6,5) за 1.92.

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    Штрикер — Фриц: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на теннис. Фриц легко обыграет уставшего Штрикера?
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