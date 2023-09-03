Американец Тейлор Фриц сыграет против швейцарца Доминика Штрикера в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 23:00 мск. Штрикер — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Штрикер

Доминик — один из тех, кто на этом турнире впервые в карьере дошел до четвертого раунда на «Большом шлеме».

Для парня, который еще ни разу не был в топ-100, это действительно достижение. К тому же, случилось это после того, как во втором круге квалификации он отыграл несколько матчболов.

Два предыдущих матча Штрикера превратились в настоящий боевик. В первом он сокрушил Стефаноса Циципаса — 7:5, 6:7, 6:7, 7:6, 6:3.

А потом была волевая победа над французом Бенжаменом Бонзи — 2:6, 7:5, 7:6, 3:6, 6:2.

Также стоит обратить внимание на то, что в двух недавних матчах 21-летний теннисист провел на корте в общей сложности почти восемь часов. Хватит ли ему сил на встречу с еще одним представителем топ-10?

Фриц

Для Тейлора предыдущие раунды стали легкой прогулкой. Он еще ни разу не проводил на корте больше ста минут.

В первом матче Фриц разгромил своего соотечественника Стива Джонсона — 6:2, 6:1, 6:2.

Перуанец Хуан-Пабло Варильяс тоже почти не сопротивлялся — 6:1, 6:2, 6:2.

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А в третьем раунде Фриц разгромил Якуба Меньшика, которому в день матча исполнилось 18 лет. Американец, конечно, хорошенько подпортил настроение молодому сопернику — 6:1, 6:2, 6:0.

Прогноз и ставка

На Штрикера в этом матче можно поставить за 6.20, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.12.

Вряд ли швейцарцу хватит сил хотя бы на три сета в игре против столь сильного соперника. Недавние матчи с Циципасом и Бонзи получились чересчур энергозатратными, тогда как у Тейлору, по сути, пока вообще не приходилось напрягаться.

Ставка — победа Фрица с форой по геймам (-6,5) за 1.92.