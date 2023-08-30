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    Джокович устроит еще один погром?

    Сапата-Миральес — Джокович. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Открытый чемпионат США 30 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сапата-Миральес — Джокович
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против испанца Бернабе Сапаты-Миральеса во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск. Сапата-Миральес — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 30 Августа 2023 года

    Сапата-Миральес

    Бернабе второй раз в карьере прошел круг на американском мэйджоре. И для него это, безусловно, серьезное событие.

    Правда, в данном случае надо признать, что испанцу все-таки повезло. Его соперником по первому матчу стал Итан Куинн — парень из пятой сотни рейтинга.

    Сапата-Миральес спокойно обыграл 19-летнего американца, который только начинает свой путь в большом теннисе, — 6:4, 6:4, 6:3.

    Это была первая победа Бернабе на харде в текущем сезоне. И это тоже очень показательный момент.

    Джокович

    Новаку тем временем тоже не пришлось напрягаться на старте турнира. Правда, в его случае ничего другого и не ждали.

    Серб спокойно выиграл у француза Александра Мюллера — 6:0, 6:2, 6:3. Комментировать здесь просто нечего.

    Из интересного: Джокович 18-й раз выиграл со счетом 6:0 первый сет в матче на турнире «Большого шлема».

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    А еще благодаря этой победе Ноле по итогам мэйджора в Нью-Йорке вернется на первое место в рейтинге, обойдя своего нового главного конкурента Карлоса Алькараса.

    Прогноз и ставка

    В данном случае все настолько очевидно, что букмекеры просто не принимают ставки на исход. Только с учетом форы.

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    Скорее всего, Новак снова выиграет с разгромным счетом. Для Бернабе предстоящий матч станет своеобразным мастер-классом.

    Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-10,5) за 2.00.

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    Сапата-Миральес — Джокович: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.08.2023. Прогнозы на теннис. Джокович устроит еще один погром?
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