Серб Новак Джокович сыграет против испанца Бернабе Сапаты-Миральеса во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск. Сапата-Миральес — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сапата-Миральес

Бернабе второй раз в карьере прошел круг на американском мэйджоре. И для него это, безусловно, серьезное событие.

Правда, в данном случае надо признать, что испанцу все-таки повезло. Его соперником по первому матчу стал Итан Куинн — парень из пятой сотни рейтинга.

Сапата-Миральес спокойно обыграл 19-летнего американца, который только начинает свой путь в большом теннисе, — 6:4, 6:4, 6:3.

Это была первая победа Бернабе на харде в текущем сезоне. И это тоже очень показательный момент.

Джокович

Новаку тем временем тоже не пришлось напрягаться на старте турнира. Правда, в его случае ничего другого и не ждали.

Серб спокойно выиграл у француза Александра Мюллера — 6:0, 6:2, 6:3. Комментировать здесь просто нечего.

Из интересного: Джокович 18-й раз выиграл со счетом 6:0 первый сет в матче на турнире «Большого шлема».

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А еще благодаря этой победе Ноле по итогам мэйджора в Нью-Йорке вернется на первое место в рейтинге, обойдя своего нового главного конкурента Карлоса Алькараса.

Прогноз и ставка

В данном случае все настолько очевидно, что букмекеры просто не принимают ставки на исход. Только с учетом форы.

Скорее всего, Новак снова выиграет с разгромным счетом. Для Бернабе предстоящий матч станет своеобразным мастер-классом.

Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-10,5) за 2.00.