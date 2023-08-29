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    Парри сможет всех удивить?

    Бултер — Парри. Ставка (к. 2.47) и прогноз на матч Us Open 28 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бултер — Парри
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    Диан Парри
    Британка Кэти Бултер и француженка Диан Парри встретятся в первом круге «Us Open». Матч пройдет 28 августа, начало — в 18:00 мск. Бултер — Парри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кэти Бултер

    Бултер сама по себе является довольно средней теннисисткой, которая может показывать хоть какой-то уровень только на траве.

    Именно на этом покрытии она выиграла свой единственный титул по этому сезону в Ноттингеме, обыграв в финале соотечественницу в лице Беррейдж.

    Британка делает все возможное, чтобы как-то развить игру и на других покрытиях, но пока что это дается крайне туго.

    Все прогнозы на US Open

    В матче против Парри у британки больше шансов на успех и проход по дистанции дальше, но французская теннисистка просто так не сдастся.

    Диан Парри

    Парри умеет играть в теннис и, временами, делает очень прилично, но у неё есть одна серьезная проблема, которая сводит на нет все усилия миниатюрной француженки.

    Эта проблема заключается в слабой физической развитости, поскольку с виду Диан больше похожа на балерину, а не на теннисистку.

    Весь тренерский штаб над этим работает уже не первый год, но пока что никаких серьезных подвижек в этом на правлении не наблюдается.

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    При всем этом характера у француженки хоть отбавляй, но не всегда за счет него одного она может вытаскивать матчи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Бултер — 1.55, победа Парри — 2.47.

    Прогноз: Хоть Бултер и выглядит сильнее по этому сезону, но дальше пройдет Парри.

    Ставка: П2 за 2.47.

    Альтернативный прогноз: Матч не получится длинным.

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.10.

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    Бултер — Парри: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на теннис. Парри сможет всех удивить?
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