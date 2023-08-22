ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа Новак Джокович и Карлос АлькарасЭпичная битва Джоковича и Алькараса, сенсационная победа Гауфф и провалы россиян Шон О'МэллиЖесткий нокаут от О’Мэлли в бою со Стерлингом, уверенная победа Чжан. Обзор карда UFC 292
    Все новости спорта

    Россиянка легко расправится со слабой полькой?

    Кава — Рахимова. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч турнира в Чикаго 22 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Камилла Рахимова Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Кава — Рахимова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Камилла Рахимова
    Полька Катаржина Кава и россиянка Камилла Рахимова встретятся в первом круге турнира в Чикаго. Матч пройдет 22 августа, начало — в 22:30 мск. Кава — Рахимова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Катаржина Кава

    Кава относится даже не ко второму эшелону теннисисток, а к третьему, поскольку качество его игры значительно упало в последние годы.

    Раньше Катаржина могла доходить хотя бы до четвертьфиналов среднестатистических «челленджеров», а сейчас даже не всегда на «фьючерсах» она одерживает победы.

    Недавно она забралась в финал итальянского «фьючерса», но даже там не смогла победить малоизвестную соперницу.

    Все прогнозы на теннис

    В поединке против Рахимовой даже шансов на то, что она сможет навязать хоть какую-то борьбу россиянке, крайне мало.

    Камилла Рахимова

    Рахимова на последнем турнире в Стэнфорде на прошлой неделе продемонстрировала солидную игру в теннис, который позволил ей добраться даже до финала.

    Однако в решающем поединке Камилла провалилась целиком и полностью, проиграв вдрызг китаянке Яфань Ван.

    При всем этом добраться до финала в случае, когда у тебя перед стартом соревнований не было побед на протяжении пяти поединков подряд, дорого стоит.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Хочется верить, что на турнире в Чикаго россиянка сможет продолжить свои удачные выступления в в первом круге чикагского турнира не испытает никаких сложностей с полькой Кавой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Кавы — 3.16, победа Рахимовой — 1.35.

    Прогноз: Рахимова продолжит удачно выступать на кортах США.

    Ставка: Ф2 (-4.5) за 1.83.

    Альтернативный прогноз: Рахимова расправится с Кавой максимально быстро.

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Аль-Вакра — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Текстильщик — Амкал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ван — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Неман — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Ахли Дубай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:20
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аль-Араби — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гарсия — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Фис — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Руусувуори — Перселл
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Микельсен — Офнер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Марино — Бронцетти
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Рейнджерс — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ракув — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Антверпен — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кава — Рахимова: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 22.08.2023. Прогнозы на теннис. Россиянка легко расправится со слабой полькой?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры