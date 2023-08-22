Полька Катаржина Кава и россиянка Камилла Рахимова встретятся в первом круге турнира в Чикаго. Матч пройдет 22 августа, начало — в 22:30 мск. Кава — Рахимова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Катаржина Кава

Кава относится даже не ко второму эшелону теннисисток, а к третьему, поскольку качество его игры значительно упало в последние годы.

Раньше Катаржина могла доходить хотя бы до четвертьфиналов среднестатистических «челленджеров», а сейчас даже не всегда на «фьючерсах» она одерживает победы.

Недавно она забралась в финал итальянского «фьючерса», но даже там не смогла победить малоизвестную соперницу.

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В поединке против Рахимовой даже шансов на то, что она сможет навязать хоть какую-то борьбу россиянке, крайне мало.

Камилла Рахимова

Рахимова на последнем турнире в Стэнфорде на прошлой неделе продемонстрировала солидную игру в теннис, который позволил ей добраться даже до финала.

Однако в решающем поединке Камилла провалилась целиком и полностью, проиграв вдрызг китаянке Яфань Ван.

При всем этом добраться до финала в случае, когда у тебя перед стартом соревнований не было побед на протяжении пяти поединков подряд, дорого стоит.

Хочется верить, что на турнире в Чикаго россиянка сможет продолжить свои удачные выступления в в первом круге чикагского турнира не испытает никаких сложностей с полькой Кавой.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Кавы — 3.16, победа Рахимовой — 1.35.

Прогноз: Рахимова продолжит удачно выступать на кортах США.

Ставка: Ф2 (-4.5) за 1.83.

Альтернативный прогноз: Рахимова расправится с Кавой максимально быстро.

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 1.88.