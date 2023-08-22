Катаржина Кава
Кава относится даже не ко второму эшелону теннисисток, а к третьему, поскольку качество его игры значительно упало в последние годы.
Раньше Катаржина могла доходить хотя бы до четвертьфиналов среднестатистических «челленджеров», а сейчас даже не всегда на «фьючерсах» она одерживает победы.
Недавно она забралась в финал итальянского «фьючерса», но даже там не смогла победить малоизвестную соперницу.
В поединке против Рахимовой даже шансов на то, что она сможет навязать хоть какую-то борьбу россиянке, крайне мало.
Камилла Рахимова
Рахимова на последнем турнире в Стэнфорде на прошлой неделе продемонстрировала солидную игру в теннис, который позволил ей добраться даже до финала.
Однако в решающем поединке Камилла провалилась целиком и полностью, проиграв вдрызг китаянке Яфань Ван.
При всем этом добраться до финала в случае, когда у тебя перед стартом соревнований не было побед на протяжении пяти поединков подряд, дорого стоит.
Хочется верить, что на турнире в Чикаго россиянка сможет продолжить свои удачные выступления в в первом круге чикагского турнира не испытает никаких сложностей с полькой Кавой.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Кавы — 3.16, победа Рахимовой — 1.35.
Прогноз: Рахимова продолжит удачно выступать на кортах США.
Ставка: Ф2 (-4.5) за 1.83.
Альтернативный прогноз: Рахимова расправится с Кавой максимально быстро.
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 1.88.