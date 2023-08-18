Поляк Хуберт Хуркач сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 18 августа, начало — в 20:00 мск. Хуркач — Попырин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хуркач

В предыдущем раунде Хуберт одержал победу над Стефаносом Циципасом. И этот матч, как ни странно, получился пока что самым простым для него.

На этот раз польскому теннисисту хватило двух сетов — 6:3, 6:4.

Хуркач красиво задавил грека уверенными действиями на подаче. У Циципаса было несколько брейк-пойнтов, но он так не взял на приеме ни одного гейма.

Хуберт впервые после Уимблдона выиграл три матча подряд. Перед этим он тормознул прошлогоднего чемпиона Цинциннати Борну Чорича и австралийца Танаси Коккинакиса.

Попырин

Алексей тем временем впервые в карьере добрался до четвертьфинала на «Мастерсе».

И здесь самое интересное заключается в том, что теннисист из Австралии попал в основную сетку как лаки-лузер после того, как с турнира снялся Карен Хачанов.

К слову, это был не единственный случай, когда Попырину повезло. Во втором круге он должен был сыграть с Николасом Харри, но чилиец не вышел на матч.

А в третьем круге Попырин остановил Эмиля Руусувуори, который перед этим выиграл у Андрея Рублева. Чемпион турнира в хорватском Умаге дожал финна в третьем сете — 6:2, 1:6, 6:3.

Прогноз и ставка

На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.30, победу Попырина букмекеры предлагают за 3.54.

Обилие сенсаций в последнее время начинает пугать, раньше это было характерно только для женского тура. И все-таки мы считаем, что поляк воспользуется шикарным шансом пробиться в четверку лучших на престижном турнире.

К слову, весной Хуберт уверенно переиграл Попырина на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе — 6:3, 6:3. Вполне вероятно, что и сейчас будет что-то подобное.

Ставка — победа Хуркача с форой по геймам (-3,5) за 2.07.