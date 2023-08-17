Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 17 августа, начало — в 03:30 мск. Тиафо — Вавринка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тиафо

Фрэнсису пришлось потрудиться в первом раунде. Американец с трудом выиграл у Таллона Грикспора — 6:4, 6:7, 6:4.

Тиафо показал классный теннис в решающем сете, отдав на собственной подаче лишь пять очков и сумев сделать ключевой брейк при счете 3:3.

На прошлой неделе десятая ракетка мира провалил «Мастерс» в Торонто, проиграв в первом же матче канадцу Милошу Раоничу.

В двух предыдущих сезонах Тиафо ни разу не выигрывал в Цинциннати больше одного матча.

Вавринка

Стен тем временем начал турнир с победы над Брэндоном Накашимой — 6:3, 6:7, 6:3.

Это был его первый матч на харде с середины марта, когда он дошел до четвертого раунда на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

И это в каком-то смысле показательная победа: 38-летний швейцарец дожал 22-летнего соперника в третьем сете. Несмотря на возраст, у Стэна по-прежнему все в порядке с выносливостью.

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Вавринка отлично сыграл в решающей партии, так и не позволив американцу взять на приеме хотя бы гейм.

Прогноз и ставка

На Тиафо в этом матче можно поставить за 1.52, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.53.

В прошлом году Стэн обыграл Фрэнсиса на турнире в Лондоне в матче, в котором было сразу три тай-брейка.

Скорее всего, швейцарец и американец снова устроят знатную зарубу.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.