Тиафо
Фрэнсису пришлось потрудиться в первом раунде. Американец с трудом выиграл у Таллона Грикспора — 6:4, 6:7, 6:4.
Тиафо показал классный теннис в решающем сете, отдав на собственной подаче лишь пять очков и сумев сделать ключевой брейк при счете 3:3.
На прошлой неделе десятая ракетка мира провалил «Мастерс» в Торонто, проиграв в первом же матче канадцу Милошу Раоничу.
В двух предыдущих сезонах Тиафо ни разу не выигрывал в Цинциннати больше одного матча.
Вавринка
Стен тем временем начал турнир с победы над Брэндоном Накашимой — 6:3, 6:7, 6:3.
Это был его первый матч на харде с середины марта, когда он дошел до четвертого раунда на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.
И это в каком-то смысле показательная победа: 38-летний швейцарец дожал 22-летнего соперника в третьем сете. Несмотря на возраст, у Стэна по-прежнему все в порядке с выносливостью.
Вавринка отлично сыграл в решающей партии, так и не позволив американцу взять на приеме хотя бы гейм.
Прогноз и ставка
На Тиафо в этом матче можно поставить за 1.52, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.53.
В прошлом году Стэн обыграл Фрэнсиса на турнире в Лондоне в матче, в котором было сразу три тай-брейка.
Скорее всего, швейцарец и американец снова устроят знатную зарубу.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.