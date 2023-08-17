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    Рыбакина испытает сложности?

    Рыбакина — Остапенко. Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч турнира в Цинциннати 17 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рыбакина — Остапенко
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    Елена Рыбакина
    Казашка Елена Рыбакина и латышка Елена Остапенко встретятся во втором круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 17 августа, начало — в 00:00 мск. Рыбакина — Остапенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 17 Августа 2023 года

    Елена Рыбакина

    Рыбакина явно соскучилась по победам на престижных турнирах, поскольку в этом году она смогла зацепить только престижный грунтовый «Мастерс» в Риме.

    И то его не в полной мере можно назвать полноценным, поскольку по сетке у Елены снялись сразу две сильные соперницы. На других турнирах спортсменка из Казахстана останавливалась также в нескольких шагах от заветной цели.

    На прошлой неделе в Монреале Елена также остановилась в шаге от финала, куда её не пустила россиянка Самсонова.

    Все прогнозы на теннис

    Свой первый матч на кортах Цинциннати казашка проведет против совсем неслабой Остапенко, поэтому нужно отнестись к предстоящему поединку со всей долей ответственности.

    Елена Остапенко

    Остапенко на последних турнирах не смогла продемонстрировать тот уровень тенниса, который ей был свойственен на протяжении всего сезона.

    Спада в результатах нужно было ожидать после отличных грунта и травы, но Елена их постарается стабилизировать в ближайшее время.

    В первом матче на турнире латышка справилась с Плишковой, но эта победа ей далась крайне непростой ценой.

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    В поединке против Рыбакиной Елена не является фавориткой, но легкой жизни спортсменке из Казахстана она не даст.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в латышку в этом поединке: победа Рыбакиной — 1.46, победа Остапенко — 2.72.

    Прогноз: Остапенко доставит сложности Рыбакиной, но победить не сможет.

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.79.

    Альтернативный прогноз: В этой встрече ждем три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.48.

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    Рыбакина — Остапенко: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на теннис. Рыбакина испытает сложности?
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