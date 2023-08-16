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    Оже-Альяссиму хватит двух сетов для победы над Маннарино?

    Маннарино — Оже-Альяссим. Ставка (к. 2.32) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 16 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Маннарино — Оже-Альяссим
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против француза Адриана Маннарино во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 16 августа, начало — в 02:00 мск. Маннарино — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 16 Августа 2023 года

    Маннарино

    Адриан в первом круге выиграл у своего соотечественника Ришара Гаске — 6:4, 6:3.

    Это была его первая победа после завершения травяного сезона, который получился для него очень успешным.

    На турнире в Вашингтоне Маннарино проиграл в первом матче Джордану Томпсону, а на «Мастерсе» в Торонто — Таро Даниэлю.

    Зато перед этим француз взял титул в Ньюпорте, дошел до финала на Мальорке и до четвертьфинала в Херогенбосе и Лондоне.

    Оже-Альяссим

    Феликс тем временем прервал серию поражений, тем самым преодолев важный психологический барьер.

    Канадец начал турнир с волевой победы над итальянцем Маттео Берреттини — 4:6, 6:2, 6:3.

    Оже-Альяссим шикарно провел вторую и третью партии. Здесь он показал свой лучший теннис, благодаря которому долгое время был в топ-10.

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    С такой игрой Феликс вполне может повторить прошлогодний результат в Цинциннати. Тогда он дошел до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Маннарино в этом матче можно поставить за 2.48, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.54.

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    С такой игрой, как против Берреттини, Феликс спокойно разберется и с Маннарино, которому на харде не так комфортно, как на траве.

    Ставка — победа Оже-Альяссима в двух сетах за 2.32.

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    Маннарино — Оже-Альяссим: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 16.08.2023. Прогнозы на теннис. Оже-Альяссиму хватит двух сетов для победы над Маннарино?
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