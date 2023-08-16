Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против француза Адриана Маннарино во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 16 августа, начало — в 02:00 мск. Маннарино — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маннарино

Адриан в первом круге выиграл у своего соотечественника Ришара Гаске — 6:4, 6:3.

Это была его первая победа после завершения травяного сезона, который получился для него очень успешным.

На турнире в Вашингтоне Маннарино проиграл в первом матче Джордану Томпсону, а на «Мастерсе» в Торонто — Таро Даниэлю.

Зато перед этим француз взял титул в Ньюпорте, дошел до финала на Мальорке и до четвертьфинала в Херогенбосе и Лондоне.

Оже-Альяссим

Феликс тем временем прервал серию поражений, тем самым преодолев важный психологический барьер.

Канадец начал турнир с волевой победы над итальянцем Маттео Берреттини — 4:6, 6:2, 6:3.

Оже-Альяссим шикарно провел вторую и третью партии. Здесь он показал свой лучший теннис, благодаря которому долгое время был в топ-10.

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С такой игрой Феликс вполне может повторить прошлогодний результат в Цинциннати. Тогда он дошел до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Маннарино в этом матче можно поставить за 2.48, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.54.

С такой игрой, как против Берреттини, Феликс спокойно разберется и с Маннарино, которому на харде не так комфортно, как на траве.

Ставка — победа Оже-Альяссима в двух сетах за 2.32.