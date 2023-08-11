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    Сможет ли Давидович-Фокина обыграть Макдональда?

    Макдональд — Давидович-Фокина. Ставка (к. 1.93) и прогноз на «Мастерс» в Торонто 11 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Макдональд — Давидович-Фокина
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    Алехандро Давидович-Фокина
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против американца Маккензи Макдональда в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 11 августа, начало — в 19:30 мск. Макдональд — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Макдональд

    Маккензи шикарно провел три предыдущих матча, до сих пор не отдав ни сета.

    В третьем раунде американец обыграл уставшего Милоша Раонича — 6:3, 6:3. На этот раз канадца не выручила даже пушечная подача — ошибок было слишком много.

    А перед этим Макдональд красиво разобрался с Андреем Рублевым — 6:4, 6:3. Россиянина, как это часто бывает, подвела излишняя эмоциональность.

    Макдональд второй раз в сезоне выиграл три матча подряд на харде. В феврале 59-я ракетка мира дошел до полуфинала в Делрей-Бич.

    Давидович-Фокина

    Алехандро тоже продолжает удивлять. На этот раз испанец остановил Каспера Рууда — 7:6, 4:6, 7:6.

    В решающем сете Давидович-Фокина отыграл у норвежца подачу на матч при счете 4:5.

    Но больше всего пока что впечатлила яркая победа над Александром Зверевым в матче второго раунда — 6:1, 6:2.

    Все прогнозы на теннис

    Давидович-Фокина второй раз в сезоне выиграл три матча подряд на харде. В середине марта 37-я ракетка мира добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

    Прогноз и ставка

    На Макдональда в этом матче можно поставить за 2.26, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.64.

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    Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.93.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.31.

    Что касается исхода, то в этом плане матч абсолютно непредсказуемый.

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    Макдональд — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 11.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Давидович-Фокина обыграть Макдональда?
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