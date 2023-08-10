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    Медведев обыграет еще одного итальянца?

    Музетти — Медведев. Ставка (к. 1.87) и прогноз на «Мастерс» в Торонто 10 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в третьем круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 10 августа, начало — в 21:00 мск. Музетти — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Музетти

    Лоренцо в предыдущем раунде одержал волевую победу над Танаси Коккинакисом — 4:6, 7:5, 6:4.

    В решающем сете итальянец реализовал два брейк-пойнта, воспользовавшись, по всей видимости, усталостью австралийца.

    В первом матче на этой неделе Музетти на удивление легко разобрался с японцем Есихито Нисиокой — 6:4, 6:1.

    Лоренцо впервые в сезоне выиграл два матча подряд на харде в рамках турнира ATP.

    Медведев

    Даниил тем временем начал турнир с победы над Маттео Арнальди — 6:2, 7:5.

    Как и ожидалось, россиянин не стал доводить дело до драмы, однако позже выяснилось, что он остался недоволен своей игрой.

    Медведеву совсем не понравился второй сет, несмотря на то, что здесь, как и в первой партии, он тоже ни разу не терял подачу.

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    Это был намек на то, что Даниил хотел разгромить итальянца, но чуть-чуть не получилось.

    Прогноз и ставка

    На Музетти в этом матче можно поставить за 4.45, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.21.

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    Даниил, скорее всего, выиграет, но коэффициенты в данном случае все равно вводят в заблуждение. Вряд ли здесь будет разгром.

    Ставка — победа Медведева + тотал геймов больше 18,5 за 1.87. Музетти все-таки заметно прибавил за последний год.

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    Музетти — Медведев: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 10.08.2023. Прогнозы на теннис. Медведев обыграет еще одного итальянца?
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