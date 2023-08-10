Музетти
Лоренцо в предыдущем раунде одержал волевую победу над Танаси Коккинакисом — 4:6, 7:5, 6:4.
В решающем сете итальянец реализовал два брейк-пойнта, воспользовавшись, по всей видимости, усталостью австралийца.
В первом матче на этой неделе Музетти на удивление легко разобрался с японцем Есихито Нисиокой — 6:4, 6:1.
Лоренцо впервые в сезоне выиграл два матча подряд на харде в рамках турнира ATP.
Медведев
Даниил тем временем начал турнир с победы над Маттео Арнальди — 6:2, 7:5.
Как и ожидалось, россиянин не стал доводить дело до драмы, однако позже выяснилось, что он остался недоволен своей игрой.
Медведеву совсем не понравился второй сет, несмотря на то, что здесь, как и в первой партии, он тоже ни разу не терял подачу.
Это был намек на то, что Даниил хотел разгромить итальянца, но чуть-чуть не получилось.
Прогноз и ставка
На Музетти в этом матче можно поставить за 4.45, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.21.
Даниил, скорее всего, выиграет, но коэффициенты в данном случае все равно вводят в заблуждение. Вряд ли здесь будет разгром.
Ставка — победа Медведева + тотал геймов больше 18,5 за 1.87. Музетти все-таки заметно прибавил за последний год.