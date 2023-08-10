Датчанин Хольгер Руне сыграет против американца Маркоса Гирона во втором круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 10 августа, начало — в 03:30 мск. Гирон — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гирон

Маркосу пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

В решающем раунде отбора американец на удивление спокойно разобрался с молдавским теннисистом Раду Алботом — 6:3, 6:1.

И после этого Гирон преподнес мини-сенсацию, оставновив Эмиля Руусувуори.

70-я ракетка мира обыграл финского теннисиста на двух тай-брейках — 7:6, 7:6. Очевидно, что абсолютно равный матч, в котором Маркосу просто чуть больше повезло.

Ранее в этом году Гирон выигрывал на харде больше одного матча только на турнирах ATP 250.

Руне

Хольгер тем временем пока еще не играл на харде после Уимблдона.

После британского мэйджора, на котором он дошел до четвертьфинала, Руне провел два матча на Кубке Хопмана — проиграл Леандро Риди и Ришару Гаске. Очевидно, что просто не напрягался.

Помимо Уимблдона, 20-летний теннисист добрался до полуфинала и на «Ролан Гаррос».

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А на престижном травяном турнире в Лондоне Руне остановился в полуфинале.

В общем, парень в порядке и неслучайно занимает свое место в первой десятке рейтинга.

Прогноз и ставка

На Гирона в этом матче можно поставить за 3.60, победу Руне букмекеры предлагают за 1.29.

Как ни странно, Хольгер выйдет на этот матч с особым настроем. В прошлом году датчанин проиграл американцу на Уимблдоне, причем не взяв ни сета.

Скорее всего, Руне возьмет реванш, но не факт, что счет будет разгромным.

Ставка — победа Руне + тотал геймов больше 19,5 за 3.20.