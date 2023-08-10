ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп Гвардиола«Ман Сити» и все остальные. Чего ждать от нового сезона АПЛ? Висенте ЛюкеДос Аньос встретится с Люке, Свонсон сразится с Даводу. Анонс карда UFC Vegas 78 «Спартак» и «Пари НН» забили девять мячей на двоихМедиалига отдыхает! «Спартак» и «Пари НН» устроили безумный экшн
  • 16:09
    • Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» подписал защитника «Баварии»
  • 15:49
    • Стало известно, как будет выглядеть новая форма сборной России
  • 14:33
    • «Спартак» хочет купить защитника «Марселя»
  • 14:07
    • Клуб Малкома готов платить Неймару 80 млн евро за сезон
  • 14:00
    • Захарян может перейти в клуб испанской Ла Лиги
  • 13:25
    • «Ноттингем Форест» подписал вратаря «Арсенала»
  • 13:19
    • Стал известен клуб РПЛ, который готов заплатить 35 млн евро за экс-игрока «Ромы»
    Все новости спорта

    Сможет ли Руне взять реванш у Гирона?

    Гирон — Руне. Ставка (к. 3.20) и прогноз на «Мастерс» в Торонто 10 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Хольгер Руне Прогнозы на Маркос Гирон
    Прогноз и ставки на Гирон — Руне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против американца Маркоса Гирона во втором круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 10 августа, начало — в 03:30 мск. Гирон — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гирон

    Маркосу пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

    В решающем раунде отбора американец на удивление спокойно разобрался с молдавским теннисистом Раду Алботом — 6:3, 6:1.

    И после этого Гирон преподнес мини-сенсацию, оставновив Эмиля Руусувуори.

    70-я ракетка мира обыграл финского теннисиста на двух тай-брейках — 7:6, 7:6. Очевидно, что абсолютно равный матч, в котором Маркосу просто чуть больше повезло.

    Ранее в этом году Гирон выигрывал на харде больше одного матча только на турнирах ATP 250.

    Руне

    Хольгер тем временем пока еще не играл на харде после Уимблдона.

    После британского мэйджора, на котором он дошел до четвертьфинала, Руне провел два матча на Кубке Хопмана — проиграл Леандро Риди и Ришару Гаске. Очевидно, что просто не напрягался.

    Помимо Уимблдона, 20-летний теннисист добрался до полуфинала и на «Ролан Гаррос».

    Все прогнозы на теннис

    А на престижном травяном турнире в Лондоне Руне остановился в полуфинале.

    В общем, парень в порядке и неслучайно занимает свое место в первой десятке рейтинга.

    Прогноз и ставка

    На Гирона в этом матче можно поставить за 3.60, победу Руне букмекеры предлагают за 1.29.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Как ни странно, Хольгер выйдет на этот матч с особым настроем. В прошлом году датчанин проиграл американцу на Уимблдоне, причем не взяв ни сета.

    Скорее всего, Руне возьмет реванш, но не факт, что счет будет разгромным.

    Ставка — победа Руне + тотал геймов больше 19,5 за 3.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Рублев — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аль-Шорта — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Милан — Тренто
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Арнальди — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кецманович — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Даниэль — Раонич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч АЕК Ларнака — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Зверев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Гирон — Руне: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 10.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Руне взять реванш у Гирона?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры