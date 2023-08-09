Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Гаэля Монфиса во втором круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 9 августа, начало — в 21:00 мск. Циципас — Монфис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Циципас

Стефанос приехал в Торонто после победы на турнире в мексиканском Лос-Кабосе.

Это был его десятый титул в карьере и первый в текущем сезоне. Интересно, что грек впервые выиграл турнир на открытом харде.

На прошлой неделе Циципас обыграл четырех очень непростых соперников — Джона Изнера, Николаса Харри, Борну Чорича и Алекса Де Минаура.

И при этом четвертая ракетка мира отдал лишь одну партию.

В общем, Стеф находится в отличной форме, и вполне вероятно, что он пошумит в ходе американской серии.

Монфис

Гаэль тем временем вторую неделю подряд смог преодолеть первый раунд. И для него это теперь в каком-то смысле достижение.

Француз начал турнир с победы над Кристофером Юбэнксом — 7:6, 6:7, 6:1.

Монфис в очень напряженном матче обыграл соперника, который стал одним из открытий сезона. Ну а решающий сет и вовсе получился показательным.

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Стоит отметить классную игру бывшей седьмой ракетки мира на подаче. Американец взял на приеме лишь один гейм, тогда как Гаэль реализовал четыре из 18 (!) брейк-пойнтов. Похоже, 36-летний француз наконец-то набрал оптимальную форму.

Прогноз и ставка

На Циципаса в этом матче можно будет поставить за 1.28, победу Монфиса букмекеры предлагают за 3.68.

Скорее всего, грек с трудом возьмет первый сет, но дальше будет гораздо легче. Монфису будет сложно провести на высоком уровне весь матч против столь сильного соперника.

Плюс надо учитывать, что Гаэль набегался в предыдущем матче, а восстанавливается он уже не так быстро, как раньше.

Ставка — победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.