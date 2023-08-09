ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп Гвардиола«Ман Сити» и все остальные. Чего ждать от нового сезона АПЛ? «Спартак» и «Пари НН» забили девять мячей на двоихМедиалига отдыхает! «Спартак» и «Пари НН» устроили безумный экшн Фернандо Торрес в eFootball 2024Патч ‘Season 0’ для eFootball 2024: все, что нужно знать об обновлении
  • 07:00
    • Российский клуб предложил 35 млн евро за полузащитника сборной Италии
  • 12:33
    • Галактионов рассказал о проблемах со здоровьем у Дзюбы
  • 12:23
    • «Ман Сити» готов заплатить 80 млн евро за полузащитника «Вест Хэма»
  • 12:08
    • «Вест Хэм» согласовал с «МЮ» трансфер Магуайра
  • 11:47
    • «Сочи» арендовал защитника юниорской сборной Нигерии
  • 11:40
    • «Химки» объявили о переходе экс-защитника сборной России
  • 08:36
    • С «Челси» могут снять очки в новом сезоне АПЛ
    Все новости спорта

    Циципас обыграет Монфиса с разгромным счетом?

    Циципас — Монфис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Торонто 9 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Стефанос Циципас Прогнозы на Гаэль Монфис
    Прогноз и ставки на Циципас — Монфис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Гаэля Монфиса во втором круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 9 августа, начало — в 21:00 мск. Циципас — Монфис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципас

    Стефанос приехал в Торонто после победы на турнире в мексиканском Лос-Кабосе.

    Это был его десятый титул в карьере и первый в текущем сезоне. Интересно, что грек впервые выиграл турнир на открытом харде.

    На прошлой неделе Циципас обыграл четырех очень непростых соперников — Джона Изнера, Николаса Харри, Борну Чорича и Алекса Де Минаура.

    И при этом четвертая ракетка мира отдал лишь одну партию.

    В общем, Стеф находится в отличной форме, и вполне вероятно, что он пошумит в ходе американской серии.

    Монфис

    Гаэль тем временем вторую неделю подряд смог преодолеть первый раунд. И для него это теперь в каком-то смысле достижение.

    Француз начал турнир с победы над Кристофером Юбэнксом — 7:6, 6:7, 6:1.

    Монфис в очень напряженном матче обыграл соперника, который стал одним из открытий сезона. Ну а решающий сет и вовсе получился показательным.

    Все прогнозы на теннис

    Стоит отметить классную игру бывшей седьмой ракетки мира на подаче. Американец взял на приеме лишь один гейм, тогда как Гаэль реализовал четыре из 18 (!) брейк-пойнтов. Похоже, 36-летний француз наконец-то набрал оптимальную форму.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно будет поставить за 1.28, победу Монфиса букмекеры предлагают за 3.68.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Скорее всего, грек с трудом возьмет первый сет, но дальше будет гораздо легче. Монфису будет сложно провести на высоком уровне весь матч против столь сильного соперника.

    Плюс надо учитывать, что Гаэль набегался в предыдущем матче, а восстанавливается он уже не так быстро, как раньше.

    Ставка — победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Оренбург — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Паркс — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Паолини — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Бултер — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Рублев — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аль-Шорта — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Милан — Тренто
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кецманович — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Даниэль — Раонич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Арнальди — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч АЕК Ларнака — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Циципас — Монфис: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 09.08.2023. Прогнозы на теннис. Циципас обыграет Монфиса с разгромным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры