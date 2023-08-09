Циципас
Стефанос приехал в Торонто после победы на турнире в мексиканском Лос-Кабосе.
Это был его десятый титул в карьере и первый в текущем сезоне. Интересно, что грек впервые выиграл турнир на открытом харде.
На прошлой неделе Циципас обыграл четырех очень непростых соперников — Джона Изнера, Николаса Харри, Борну Чорича и Алекса Де Минаура.
И при этом четвертая ракетка мира отдал лишь одну партию.
В общем, Стеф находится в отличной форме, и вполне вероятно, что он пошумит в ходе американской серии.
Монфис
Гаэль тем временем вторую неделю подряд смог преодолеть первый раунд. И для него это теперь в каком-то смысле достижение.
Француз начал турнир с победы над Кристофером Юбэнксом — 7:6, 6:7, 6:1.
Монфис в очень напряженном матче обыграл соперника, который стал одним из открытий сезона. Ну а решающий сет и вовсе получился показательным.
Стоит отметить классную игру бывшей седьмой ракетки мира на подаче. Американец взял на приеме лишь один гейм, тогда как Гаэль реализовал четыре из 18 (!) брейк-пойнтов. Похоже, 36-летний француз наконец-то набрал оптимальную форму.
Прогноз и ставка
На Циципаса в этом матче можно будет поставить за 1.28, победу Монфиса букмекеры предлагают за 3.68.
Скорее всего, грек с трудом возьмет первый сет, но дальше будет гораздо легче. Монфису будет сложно провести на высоком уровне весь матч против столь сильного соперника.
Плюс надо учитывать, что Гаэль набегался в предыдущем матче, а восстанавливается он уже не так быстро, как раньше.
Ставка — победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.