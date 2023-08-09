Поляк Хуберт Хуркач сыграет против серба Миомира Кецмановича во втором круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 9 августа, начало — в 19:30 мск. Кецманович — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кецманович

Миомир в первом раунде с трудом выиграл у чилийца Кристиана Гарина — 7:6, 4:6, 6:4.

Несмотря на положительный результат, серб вряд ли остался доволен своей игрой.

Достаточно сказать, что у соперника было 17 брейк-пойнтов, то есть он постоянно держал Кецмановича в напряжении.

Правда, для Миомира это был первый за последние четыре месяца матч на харде. Возможно, именно с этим связана неуверенность в его действиях.

В текущем сезоне лучшими результатами Кецмановича на твердом покрытии пока что остаются финал в Делрей-Бич и четвертьфинал в Аделаиде. Во всех остальных случаях он ни разу не выигрывал больше одного матча.

Хуркач

Хуберт тем временем уже в первом круге подтвердил, что находится в списке скрытых фаворитов.

Поляк начал турнир с классной победы над Александром Бубликом — 6:3, 7:6.

На этот раз Хуркач не смог показать идеальную игру на подаче, но ему очень помогли ошибки соперника. Одних только двойных Бублик сделал 10 штук.

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В общем, в психологическом плане это очень серьезный результат. А тем более после недавнего сенсационного поражения от Майкла Ммо в Вашингтоне.

Прогноз и ставка

На Кецмановича в этом матче можно поставить за 3.15, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.36.

С учетом того, как Миомир провел недавние матчи, вполне логично предположить, что он не станет серьезным препятствием для польского теннисиста.

Ставка — победа Хуркача в двух сетах за 1.97.