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    Оже-Альяссим наконец-то выиграет?

    Оже-Альяссим — Перселл. Ставка (к. 2.06) и прогноз на «Мастерс» в Торонто 9 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Перселл
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против австралийца Макса Перселла в первом круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 9 августа, начало — в 02:00 мск. Оже-Альяссим — Перселл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Оже-Альяссим

    Феликс в этом сезоне совсем не впечатляет, однако в данном случае есть у проблемы есть конкретная причина.

    Канадца некоторое время беспокоила травма колена. В целом, по его словам, ничего критичного, но он все равно решил сосредоточиться на восстановлении, не переживая о том, что из-за этого придется пожертвовать результатами.

    На прошлой неделе Оже-Альяссим не прошел ни одного раунда на турнире в Вашингтоне.

    В первом же матче 12-я ракетка мира уступил на двух тай-брейках японцу Есуке Ватануки. Понятно, что это провал, но Феликс все равно старается сохранять спокойствие. У всех бывают спады, это вполне нормально.

    Перселл

    Макс тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

    В отборе австралийский теннисист одержал уверенные победы над Питером Полански и Брэдли Шнуром, отдав в общей сложности лишь девять геймов.

    В этом году Перселл выиграл четыре «челленджера» на харде, а его на двух ему удалось дойти до финала.

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    Но на уровне ATP у него так себе результаты. На семи предыдущих турнирах он выиграл лишь один матч. В топ-100 Перселл закрепился только благодаря успешным выступлениям на «челленджерах».

    Прогноз и ставка

    На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.34, победу Перселла букмекеры предлагают за 3.26.

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    У Феликса остались очень плохие воспоминания после предыдущей встречи с австралийцем. Два года назад канадец сенсационно проиграл Максу в первом раунде олимпийского турнира в Токио.

    Как ни крути, а домашний «Мастерс» — идеальное место для реванша. Вряд ли разгромно, но, скорее всего, Оже-Альяссим выиграет.

    Ставка — победа Оже-Альяссима + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.06.

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    Оже-Альяссим — Перселл: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 09.08.2023. Прогнозы на теннис. Оже-Альяссим наконец-то выиграет?
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