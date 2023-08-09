Оже-Альяссим
Феликс в этом сезоне совсем не впечатляет, однако в данном случае есть у проблемы есть конкретная причина.
Канадца некоторое время беспокоила травма колена. В целом, по его словам, ничего критичного, но он все равно решил сосредоточиться на восстановлении, не переживая о том, что из-за этого придется пожертвовать результатами.
На прошлой неделе Оже-Альяссим не прошел ни одного раунда на турнире в Вашингтоне.
В первом же матче 12-я ракетка мира уступил на двух тай-брейках японцу Есуке Ватануки. Понятно, что это провал, но Феликс все равно старается сохранять спокойствие. У всех бывают спады, это вполне нормально.
Перселл
Макс тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.
В отборе австралийский теннисист одержал уверенные победы над Питером Полански и Брэдли Шнуром, отдав в общей сложности лишь девять геймов.
В этом году Перселл выиграл четыре «челленджера» на харде, а его на двух ему удалось дойти до финала.
Но на уровне ATP у него так себе результаты. На семи предыдущих турнирах он выиграл лишь один матч. В топ-100 Перселл закрепился только благодаря успешным выступлениям на «челленджерах».
Прогноз и ставка
На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.34, победу Перселла букмекеры предлагают за 3.26.
У Феликса остались очень плохие воспоминания после предыдущей встречи с австралийцем. Два года назад канадец сенсационно проиграл Максу в первом раунде олимпийского турнира в Токио.
Как ни крути, а домашний «Мастерс» — идеальное место для реванша. Вряд ли разгромно, но, скорее всего, Оже-Альяссим выиграет.
Ставка — победа Оже-Альяссима + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.06.