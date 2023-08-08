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    Сможет ли Карацев обыграть Макдональда в двух сетах?

    Макдональд — Карацев. Ставка (к. 2.11) и прогноз на «Мастерс» в Торонто 8 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Макдональд — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против американца Маккензи Макдональда в первом круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 8 августа, начало — в 19:30 мск. Макдональд — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Макдональд

    Маккензи вернулся на хард на прошлой неделе в Вашингтоне. Получилось так себе, но для начале, в принципе, это не самый худший вариант.

    В первом круге американец уверенно разобрался с аргентинцем Диего Шварцманом — 6:3, 6:3.

    А вот дальше было поражение от Григора Димитрова — 6:7, 2:6. Во втором сете болгарский теннисист полностью контролировал ситуацию на корте.

    И факт, на который нельзя не обратить внимание: в этом году Макдональд обязательно выигрывал хотя бы один матч на турнирах с твердым покрытием.

    Карацев

    Аслан на прошлой неделе тоже прошел один раунд на турнире в Вашингтоне.

    После победы над новозеландцем Киранпалом Панну россиянин уступил Фрэнсису Тиафо.

    Несмотря на поражение, Карацев классно сыграл против сильного американца, уступив только на двух тай-брейках.

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    Все-таки важно отметить, что Аслан в матче с Тиафо ни разу не потерял подачу, что с ним случается не так уж и часто.

    Прогноз и ставка

    На Макдональда в этом матче можно поставить за 1.72, победу Карацева букмекеры предлагают за 2.11.

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    В прошлом году Аслан обыграл Маккензи на Australian Open, но вскоре американец взял реванш на турнире в Дубае.

    Макдональд не самый удобный соперник, но у россиянина все равно хорошие шансы на успех в предстоящем матче. Это не тот соперник, который может его напугать.

    Ставка — победа Карацева за 2.11.

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    Макдональд — Карацев: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 08.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацев обыграть Макдональда в двух сетах?
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