Россиянин Аслан Карацев сыграет против американца Маккензи Макдональда в первом круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 8 августа, начало — в 19:30 мск. Макдональд — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Макдональд

Маккензи вернулся на хард на прошлой неделе в Вашингтоне. Получилось так себе, но для начале, в принципе, это не самый худший вариант.

В первом круге американец уверенно разобрался с аргентинцем Диего Шварцманом — 6:3, 6:3.

А вот дальше было поражение от Григора Димитрова — 6:7, 2:6. Во втором сете болгарский теннисист полностью контролировал ситуацию на корте.

И факт, на который нельзя не обратить внимание: в этом году Макдональд обязательно выигрывал хотя бы один матч на турнирах с твердым покрытием.

Карацев

Аслан на прошлой неделе тоже прошел один раунд на турнире в Вашингтоне.

После победы над новозеландцем Киранпалом Панну россиянин уступил Фрэнсису Тиафо.

Несмотря на поражение, Карацев классно сыграл против сильного американца, уступив только на двух тай-брейках.

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Все-таки важно отметить, что Аслан в матче с Тиафо ни разу не потерял подачу, что с ним случается не так уж и часто.

Прогноз и ставка

На Макдональда в этом матче можно поставить за 1.72, победу Карацева букмекеры предлагают за 2.11.

В прошлом году Аслан обыграл Маккензи на Australian Open, но вскоре американец взял реванш на турнире в Дубае.

Макдональд не самый удобный соперник, но у россиянина все равно хорошие шансы на успех в предстоящем матче. Это не тот соперник, который может его напугать.

Ставка — победа Карацева за 2.11.