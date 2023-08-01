Южноафриканец Кевин Андерсон сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 1 августа, начало — в 18:00 мск. Андерсон — Томпсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андерсон

Кевин в начале июля объявил о возобновлении карьеру, а уже через несколько недели провел первый турнир.

И возвращение получилось вполне успешным — южноафриканец дошел до четвертьфинала в Ньюпорте.

Андерсон выиграл у канадца Гэбриэла Диалло и нидерландца Хайса Брауэра, после чего уступил Юго Эмбера.

Для 37-летнего теннисиста, вернувшегося в тур после годичного перерыва, это очень хороший результат. Но пока все равно сложно сказать, что будет дальше.

Томпсон

Джордан на прошлой неделе не выиграл ни одного матча в Атланте, сразу же уступив Кэю Нисикори.

Но это явно не тот случай, когда можно сказать, что соперник был лучше. Австралиец уступил японскому теннисисту на двух тай-брейках.

Все прогнозы на теннис

В этом году лучшим результатом Томпсона на харде пока что остается выход в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Во втором раунде он остановил грека Стефаноса Циципаса.

Кроме того, Томпсон выиграл два «челленджера» на твердом покрытии. Так что его точно нельзя недооценивать.

Прогноз и ставка

На Андерсона в этом матче можно поставить за 2.48, победу Томпсона букмекеры предлагают за 1.54.

Когда-то Кевин легко побеждал австралийского теннисиста. В трех предыдущих матчах он ни разу не проигрывал Томпсону. Более того, Джордан не взял ни одного сета.

Но сейчас все не так однозначно. Андерсона ждет непростая игра, в которой его действительно сложно назвать фаворитом. Но и на Томпсона тоже опасно ставить.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.31.