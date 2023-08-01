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    Сможет ли Андерсон обыграть Томпсона?

    Андерсон — Томпсон. Ставка (к. 2.31) и прогноз на турнир в Вашингтоне 1 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Андерсон — Томпсон
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    Кевин Андерсон
    Южноафриканец Кевин Андерсон сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 1 августа, начало — в 18:00 мск. Андерсон — Томпсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Вашингтон. Мужчины 01 Августа 2023 года

    Андерсон

    Кевин в начале июля объявил о возобновлении карьеру, а уже через несколько недели провел первый турнир.

    И возвращение получилось вполне успешным — южноафриканец дошел до четвертьфинала в Ньюпорте.

    Андерсон выиграл у канадца Гэбриэла Диалло и нидерландца Хайса Брауэра, после чего уступил Юго Эмбера.

    Для 37-летнего теннисиста, вернувшегося в тур после годичного перерыва, это очень хороший результат. Но пока все равно сложно сказать, что будет дальше.

    Томпсон

    Джордан на прошлой неделе не выиграл ни одного матча в Атланте, сразу же уступив Кэю Нисикори.

    Но это явно не тот случай, когда можно сказать, что соперник был лучше. Австралиец уступил японскому теннисисту на двух тай-брейках.

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    В этом году лучшим результатом Томпсона на харде пока что остается выход в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Во втором раунде он остановил грека Стефаноса Циципаса.

    Кроме того, Томпсон выиграл два «челленджера» на твердом покрытии. Так что его точно нельзя недооценивать.

    Прогноз и ставка

    На Андерсона в этом матче можно поставить за 2.48, победу Томпсона букмекеры предлагают за 1.54.

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    Когда-то Кевин легко побеждал австралийского теннисиста. В трех предыдущих матчах он ни разу не проигрывал Томпсону. Более того, Джордан не взял ни одного сета.

    Но сейчас все не так однозначно. Андерсона ждет непростая игра, в которой его действительно сложно назвать фаворитом. Но и на Томпсона тоже опасно ставить.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

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    Андерсон — Томпсон: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 01.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Андерсон обыграть Томпсона?
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