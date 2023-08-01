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    Сможет ли Димитров обыграть Макдональда?

    Димитров — Макдональд. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Вашингтоне 1 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Макдональд
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против американца Маккензи Макдональда во втором круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 1 августа, начало — в 20:30 мск. Димитров — Макдональд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Вашингтон. Мужчины 01 Августа 2023 года

    Димитров

    Григор попал в посев, благодаря чему получил возможность стартовать сразу со второго раунда. Это будет его первый матч после Уимблдона.

    На британском мэйджоре болгарский теннисист уверенно прошел три раунда, после чего проиграл датчанину Хольгеру Руне.

    Также стоит отметить, что Димитров дошел до четвертьфинала в Лондоне. Там его остановил испанец Карлос Алькарас, хотя надо признать, что бывшая третья ракетка мира достойно выглядел в матче с первой ракеткой мира.

    На харде лучшими результатами Григора в текущем сезоне пока что остаются выход в полуфинал турнира в Роттердаме и третий круг на Australian Open.

    Макдональд

    Маккензи тем временем начал турнир с уверенной победы над Диего Шварцманом — 6:3, 6:3.

    Стоит отметить, что в это матче американец отдал на своей подаче лишь 12 очков (на первом мяче и вовсе только пять).

    В этом году Макдональд довольно удачно выступает на твердом покрытии. В начале года он выиграл два матча на Открытом чемпионате Австралии, после чего дошел до полуфинала в Делрей-Бич и до четвертьфинала в Акапулько. Еще одним неплохим результатом стал выход в третий круг «Мастерса» в Майами.

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    В прошлом году Маккензи не выиграл ни одного матча в столицу США, но сезон ранее он дошел здесь до финала.

    Прогноз и ставка

    На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.49, победу Макдональда букмекеры предлагают за 2.62.

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    Григор давно не играл на харде (четыре месяца), поэтому логично все-таки не спешить ставить на фаворита.

    Плюс надо учитывать, что американец не такой уж и простой соперник.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.94. Скорее всего, теннисистам не хватит двух сетов.

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    Димитров — Макдональд: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 01.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Димитров обыграть Макдональда?
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