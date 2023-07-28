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    Фриц дожмет Нисикори только в третьем сете?

    Фриц — Нисикори. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Атланте 28 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Нисикори
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против японца Кэя Нисикори в четвертьфинале турнира в Атланте. Матч пройдет 28 июля, начало — в 22:00 мск. Фриц — Нисикори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Атланта. Мужчины 28 Июля 2023 года

    Фриц

    Тейлор начал турнир с непростой победы над Ибином Ву — 6:4, 7:6. И как ни странно, для него это в каком-то смысле знаковый результат.

    Ранее в этом году американец успел проиграть китайцу в полуфинале турнира в Далласе и на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown.

    Но на этот раз Фриц все-таки обыграл упертого Ву. Во втором сете при счете 4:5 ему удалось спасти два сетбола, и это, наверное, был ключевой момент матча.

    После «Ролан Гаррос» Фриц пока ни разу не выигрывал хотя бы два матча подряд.

    Нисикори

    Кэй тем временем вышел в четвертьфинал турнира ATP впервые за два года.

    Японец впервые играет на этом уровне после двух серьезных травм. Перед этим он выступил на трех «челленджерах», на одном из них (в Пальма-дель-Мар) он взял титул.

    В первом матче на этой неделе Кэй выиграл у австралийца Джоржана Томпсона — 7:6, 7:6.

    А во втором круге бывшая четвертая ракетка мира остановил талантливого китайца Шана Цзюнчэна — 6:4, 7:6.

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    Во второй партии Нисикори потерял подачу, но 18-летний соперник не смог воспользоваться преимуществом.

    Прогноз и ставка

    На Фрица в этом матче можно поставить за 1.37, победу Нисикори букмекеры предлагают за 3.10.

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    Кэй четко обозначил, что намерен как можно скорее вернуться в топ-100. И у него это, скорее всего, получится.

    А вот обыграть Фрица — вряд ли. Нисикори понадобится некоторое время, прежде чем он снова сможет конкурировать с представителями топ-20.

    Ставка — победа Фрица + тотал матча больше 19,5 за 1.96.

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    Фриц — Нисикори: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 28.07.2023. Прогнозы на теннис. Фриц дожмет Нисикори только в третьем сете?
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