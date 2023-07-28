ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Спартак»«Быков» подвел Сперцян. «Спартак» одержал солидную победу в Краснодаре Эмерик ЛяпортПавар, Ляпорт и еще четыре защитника для «Челси» на замену Фофана Джордан Хендерсон«Ливерпуль» сможет заменить Хендерсона-игрока. Им будет сложно заменить капитана и лидера
  • 23:05
    • «Бешикташ», «Брюгге», «Твенте» и «Витория Гимарайнш» добыли победы в Лиге конференций
    Все новости спорта

    Богдан продолжит победную серию?

    Богдан — Бюрель. Ставка (к. 1.74) и прогноз на матч турнира в Лозанне 28 июля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Ана Богдан
    Прогноз и ставки на Богдан — Бюрель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ана Богдан
    Румынка Ана Богдан и француженка Клара Бюрель встретятся в четвертьфинале турнира в Лозанне. Матч пройдет 28 июля, начало — в 18:30 мск. Богдан — Бюрель: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Лозанна. Женщины 28 Июля 2023 года
    Ана Богдан
  • Румыния
    •  Ана Богдан 18:30 Клара Бюрель Клара Бюрель
  • Франция
    •

    Ана Богдан

    Теннисистка из Румынии в лице Богдан довольно квалифицирована, чтобы на постоянной основе играть в основных сетках самых престижных турниров по сезону.

    Сейчас она на серьезном подъеме, поскольку на прошлой неделе она выиграла домашний турнир в Яссы, обыграв в финале соотечественницу Ирину Бегу.

    С учетом встреч на прошлой неделе у румынки начитывается уже семи матчевая победная серия. И она явно не намеревается прерываться на стадии четвертьфинала.

    Все прогнозы на теннис

    В матче с Бюрель расклад сил в пользу румынской теннисистки, и пока что не видно, что она сильно подустала за 10 дней интенсивной игры в теннис.

    Клара Бюрель

    Бюрель продолжает играть воодушевленно, и середина года явно ознаменовалась светлой полосой в её текущем теннисном сезоне.

    От француженки в Швейцарии не ждали никаких сверхвыдающихся достижений, но у неё пошла игра и она расправилась сначала с сербкой Данилович, а потом оприходовала и мощную американку Наварро.

    В последнем сыгранном матче у американки ничего не получалось по игре, а француженка попросту отлично воспользовалась представившимися шансами.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В игре против румынки Богдан будет тяжело, но определенные шансы на успех все же имеются.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Богдан — 1.74, победа Бюрель — 2.10.

    Прогноз: Богдан окажется в полуфинале.

    Ставка: П1 за 1.74.

    Альтернативный прогноз: Румынка победит в двух партиях.

    Альтернативная ставка: «Счет 2:0» с коэффициентом 2.61.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Ибин Ву
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аргентина (жен) — ЮАР (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Нисикори — Цзюньчэн Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Бондар — Зиданшек
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Англия (ж) — Дания (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мария — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Аванесян — Кочиаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Сэвилл — Рус
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сересо Осака
  • Футбол
  • Сегодня в 13:20
    •  1.95
  • Прогноз на матч Стефанини — Зигемунд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ноха Акуге — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Уотсон — Викмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Парри — Корне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Богдан — Бюрель: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 28.07.2023. Прогнозы на теннис. Богдан продолжит победную серию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры