Ана Богдан
Теннисистка из Румынии в лице Богдан довольно квалифицирована, чтобы на постоянной основе играть в основных сетках самых престижных турниров по сезону.
Сейчас она на серьезном подъеме, поскольку на прошлой неделе она выиграла домашний турнир в Яссы, обыграв в финале соотечественницу Ирину Бегу.
С учетом встреч на прошлой неделе у румынки начитывается уже семи матчевая победная серия. И она явно не намеревается прерываться на стадии четвертьфинала.
В матче с Бюрель расклад сил в пользу румынской теннисистки, и пока что не видно, что она сильно подустала за 10 дней интенсивной игры в теннис.
Клара Бюрель
Бюрель продолжает играть воодушевленно, и середина года явно ознаменовалась светлой полосой в её текущем теннисном сезоне.
От француженки в Швейцарии не ждали никаких сверхвыдающихся достижений, но у неё пошла игра и она расправилась сначала с сербкой Данилович, а потом оприходовала и мощную американку Наварро.
В последнем сыгранном матче у американки ничего не получалось по игре, а француженка попросту отлично воспользовалась представившимися шансами.
В игре против румынки Богдан будет тяжело, но определенные шансы на успех все же имеются.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Богдан — 1.74, победа Бюрель — 2.10.
Прогноз: Богдан окажется в полуфинале.
Ставка: П1 за 1.74.
Альтернативный прогноз: Румынка победит в двух партиях.
Альтернативная ставка: «Счет 2:0» с коэффициентом 2.61.