Румынка Ана Богдан и француженка Клара Бюрель встретятся в четвертьфинале турнира в Лозанне. Матч пройдет 28 июля, начало — в 18:30 мск. Богдан — Бюрель: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ана Богдан

Теннисистка из Румынии в лице Богдан довольно квалифицирована, чтобы на постоянной основе играть в основных сетках самых престижных турниров по сезону.

Сейчас она на серьезном подъеме, поскольку на прошлой неделе она выиграла домашний турнир в Яссы, обыграв в финале соотечественницу Ирину Бегу.

С учетом встреч на прошлой неделе у румынки начитывается уже семи матчевая победная серия. И она явно не намеревается прерываться на стадии четвертьфинала.

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В матче с Бюрель расклад сил в пользу румынской теннисистки, и пока что не видно, что она сильно подустала за 10 дней интенсивной игры в теннис.

Клара Бюрель

Бюрель продолжает играть воодушевленно, и середина года явно ознаменовалась светлой полосой в её текущем теннисном сезоне.

От француженки в Швейцарии не ждали никаких сверхвыдающихся достижений, но у неё пошла игра и она расправилась сначала с сербкой Данилович, а потом оприходовала и мощную американку Наварро.

В последнем сыгранном матче у американки ничего не получалось по игре, а француженка попросту отлично воспользовалась представившимися шансами.

В игре против румынки Богдан будет тяжело, но определенные шансы на успех все же имеются.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Богдан — 1.74, победа Бюрель — 2.10.

Прогноз: Богдан окажется в полуфинале.

Ставка: П1 за 1.74.

Альтернативный прогноз: Румынка победит в двух партиях.

Альтернативная ставка: «Счет 2:0» с коэффициентом 2.61.