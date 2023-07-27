Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против аргентинца Федерико Кории во втором круге турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 27 июля, начало — в 19:00 мск. Вавринка — Кориа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вавринка

Стэн вторую неделю подряд начал турнир с уверенной победы.

На этот раз опытный швейцарец спокойно разобрался с австрийцем Филипом Мизоличем — 6:3, 6:2.

Вавринка воспользовался слабой игрой соперника на подаче. Мизолич взял на первом мячей лишь 58 процентов очков.

Интересно, что Вавринка выигрывал турнир в Умаге в далеком 2006 году.

Кориа

У Федерико тоже не было проблем в первом круге. Аргентинец одержал победу над швейцарцем Марком-Андреа Хюслером — 6:4, 6:2.

На прошлой неделе Кориа дошел до четвертьфинала в шведском Бостаде. После побед над Себастьяном Баэсом и Лео Боргом его остановил Франсиско Серундоло.

Главным же достижением Кории на уровне ATP в текущем сезоне пока что остается выхол в финал турнира в Кордове. А перед этим он выиграл грунтовый «челленджер» в чилийском Консепсьоне.

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Кориа занимает 108-е место в текущей версии рейтинга ATP, но в его случае на это вряд ли стоит обращать внимание. На грунте этот аргентинец всегда опасен.

Прогноз и ставка

На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.57, победу Кории букмекеры предлагают за 2.40.

Второй матч на турнире зачастую дается Стэну уже не так легко, как первый. И в его 38 лет это вполне нормально. Плюс надо учитывать, что теперь его ждет встреча с матерым грунтовиком.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40. Не факт, что Вавринка выйдет в следующий раунд.