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    Вавринка дожмет Корию в третьем сете?

    Вавринка — Кориа. Ставка (к. 2.40) и прогноз на турнир в Умаге 27 июля 2023 года

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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против аргентинца Федерико Кории во втором круге турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 27 июля, начало — в 19:00 мск. Вавринка — Кориа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Умаг. Мужчины 27 Июля 2023 года

    Вавринка

    Стэн вторую неделю подряд начал турнир с уверенной победы.

    На этот раз опытный швейцарец спокойно разобрался с австрийцем Филипом Мизоличем — 6:3, 6:2.

    Вавринка воспользовался слабой игрой соперника на подаче. Мизолич взял на первом мячей лишь 58 процентов очков.

    Интересно, что Вавринка выигрывал турнир в Умаге в далеком 2006 году.

    Кориа

    У Федерико тоже не было проблем в первом круге. Аргентинец одержал победу над швейцарцем Марком-Андреа Хюслером — 6:4, 6:2.

    На прошлой неделе Кориа дошел до четвертьфинала в шведском Бостаде. После побед над Себастьяном Баэсом и Лео Боргом его остановил Франсиско Серундоло.

    Главным же достижением Кории на уровне ATP в текущем сезоне пока что остается выхол в финал турнира в Кордове. А перед этим он выиграл грунтовый «челленджер» в чилийском Консепсьоне.

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    Кориа занимает 108-е место в текущей версии рейтинга ATP, но в его случае на это вряд ли стоит обращать внимание. На грунте этот аргентинец всегда опасен.

    Прогноз и ставка

    На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.57, победу Кории букмекеры предлагают за 2.40.

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    Второй матч на турнире зачастую дается Стэну уже не так легко, как первый. И в его 38 лет это вполне нормально. Плюс надо учитывать, что теперь его ждет встреча с матерым грунтовиком.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40. Не факт, что Вавринка выйдет в следующий раунд.

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    Вавринка — Кориа: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на теннис. Вавринка дожмет Корию в третьем сете?
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