Британец Дэн Эванс сыграет против немца Доминика Кепфера во втором круге турнира в Атланте. Матч пройдет 27 июля, начало — в 21:00 мск. Эванс — Кепфер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эванс

Дэн проведет первый матч после Уимблдона, на котором он в этом году не прошел ни одного раунда.

В первом же раунде британец уступил французу Кентену Алису.

И в целом Эванс очень слабо провел травяную часть сезона. На этот раз ему удалось выиграть лишь один матч — на «челленджере» в Сербитоне.

Более того, в семи последних матчах 33-летний теннисист одержал лишь одну победу.

Также стоит отметить, что Эванс проиграл четыре предыдущих матча на харде. Несмотря на то, что он по-прежнему в топ-30, сезон получается для него не самым успешным.

Кепфер

Доминик тем временем преподнес мини-сенсацию в первом круге.

Немец одержал волевую победу над Джоном Изнером — 3:6, 7:6, 7:6.

Кепфер шикарно провел оба тай-брейка. Также стоит отметить его уверенную игру на собственной подаче.

Все прогнозы на теннис

В этом году Доминик очень успешно выступает на «челленджерах». Ранее ему удалось выиграть турниры в Мехико, Праге и Турине.

Между тем, на уровне основной сетки ATP в текущем сезоне у Кепфера пока всего лишь одна победа. Правда, до сих пор он играл, в основном, на «челленджерах».

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На победу Эванса можно поставить за 1.85, а на Кепфера — за 1.95.

С учетом того, как немец играл против Изнера и непонятного состояния британца, логично предположить, что Доминик выйдет в следующий раунд.

Ставка — победа Кепфера за 1.95.