Эванс
Дэн проведет первый матч после Уимблдона, на котором он в этом году не прошел ни одного раунда.
В первом же раунде британец уступил французу Кентену Алису.
И в целом Эванс очень слабо провел травяную часть сезона. На этот раз ему удалось выиграть лишь один матч — на «челленджере» в Сербитоне.
Более того, в семи последних матчах 33-летний теннисист одержал лишь одну победу.
Также стоит отметить, что Эванс проиграл четыре предыдущих матча на харде. Несмотря на то, что он по-прежнему в топ-30, сезон получается для него не самым успешным.
Кепфер
Доминик тем временем преподнес мини-сенсацию в первом круге.
Немец одержал волевую победу над Джоном Изнером — 3:6, 7:6, 7:6.
Кепфер шикарно провел оба тай-брейка. Также стоит отметить его уверенную игру на собственной подаче.
В этом году Доминик очень успешно выступает на «челленджерах». Ранее ему удалось выиграть турниры в Мехико, Праге и Турине.
Между тем, на уровне основной сетки ATP в текущем сезоне у Кепфера пока всего лишь одна победа. Правда, до сих пор он играл, в основном, на «челленджерах».
Прогноз и ставка
Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На победу Эванса можно поставить за 1.85, а на Кепфера — за 1.95.
С учетом того, как немец играл против Изнера и непонятного состояния британца, логично предположить, что Доминик выйдет в следующий раунд.
Ставка — победа Кепфера за 1.95.