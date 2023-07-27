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    Кепфер воспользуется проблемами Эванса?

    Эванс — Кепфер. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Атланте 27 июля 2023 года

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    Дэн Эванс
    Британец Дэн Эванс сыграет против немца Доминика Кепфера во втором круге турнира в Атланте. Матч пройдет 27 июля, начало — в 21:00 мск. Эванс — Кепфер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Атланта. Мужчины 27 Июля 2023 года
    Даниэль Эванс
  • Великобритания
    •  Даниэль Эванс 21:00 Доминик Кёпфер Доминик Кёпфер
  • Германия
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    Эванс

    Дэн проведет первый матч после Уимблдона, на котором он в этом году не прошел ни одного раунда.

    В первом же раунде британец уступил французу Кентену Алису.

    И в целом Эванс очень слабо провел травяную часть сезона. На этот раз ему удалось выиграть лишь один матч — на «челленджере» в Сербитоне.

    Более того, в семи последних матчах 33-летний теннисист одержал лишь одну победу.

    Также стоит отметить, что Эванс проиграл четыре предыдущих матча на харде. Несмотря на то, что он по-прежнему в топ-30, сезон получается для него не самым успешным.

    Кепфер

    Доминик тем временем преподнес мини-сенсацию в первом круге.

    Немец одержал волевую победу над Джоном Изнером — 3:6, 7:6, 7:6.

    Кепфер шикарно провел оба тай-брейка. Также стоит отметить его уверенную игру на собственной подаче.

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    В этом году Доминик очень успешно выступает на «челленджерах». Ранее ему удалось выиграть турниры в Мехико, Праге и Турине.

    Между тем, на уровне основной сетки ATP в текущем сезоне у Кепфера пока всего лишь одна победа. Правда, до сих пор он играл, в основном, на «челленджерах».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На победу Эванса можно поставить за 1.85, а на Кепфера — за 1.95.

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    С учетом того, как немец играл против Изнера и непонятного состояния британца, логично предположить, что Доминик выйдет в следующий раунд.

    Ставка — победа Кепфера за 1.95.

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    Эванс — Кепфер: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на теннис. Кепфер воспользуется проблемами Эванса?
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