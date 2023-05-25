Немец Александр Зверев сыграет против китайца Ибина Ву в четвертьфинале турнира в Женеве. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:30 мск. Зверев — Ибин Ву: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Александр в предыдущем раунде одержал уверенную победу над американцем Кристофером Юбэнксом — 6:2, 6:3,

Как и ожидалось, немец спокойно обыграл соперника, который за свою карьеру провел на грунте меньше 20 матчей.

Зверев был особенно хорош на первой подаче — здесь он взял 88 процентов очков. И точность подачи тоже была на шикарном уровне — 75 процентов.

Примечательно, что Саша может дойти до полуфинала всего лишь второй раз в этом году. Пока что сезон получается для него непростым, в том числе в психологическом плане.

Ибин Ву

Ибин во втором раунде одержал классную победу над Марко Чеккинато — 7:6, 6:3.

Во второй партии китаец дважды терял подачу, но каждый раз отыгрывался. Но здесь, безусловно, стоит отметить, что опытный итальянский грунтовик допускал чересчур много ошибок.

Все прогнозы на теннис

В первом матче Ву дожал на решающем тай-брейке швейцарца Марка-Андреа Хюслера — 6:4, 4:6, 7:6.

Ибин впервые в сезоне выиграл два матча подряд на грунте.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 1.19, победу Ву букмекеры предлагают за 4.70.

Китаец способен создать интригу, это очевидно, но здесь, как ни крути, все зависит от немецкого теннисиста.

И есть подозрение, что Саша снова выиграет с разницей как минимум в пять-шесть геймов.

Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-5,0) за 2.05.