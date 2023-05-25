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    Зверев снова выиграет с разгромным счетом?

    Зверев — Ибин Ву. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Женеве 25 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Ибин Ву
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против китайца Ибина Ву в четвертьфинале турнира в Женеве. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:30 мск. Зверев — Ибин Ву: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 25 Мая 2023 года
    Александр Зверев
  • Германия
    •  Александр Зверев 12:30 Ву Ибин (Китай) Ву Ибин (Китай)
  • Женева. Мужчины
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    Зверев

    Александр в предыдущем раунде одержал уверенную победу над американцем Кристофером Юбэнксом — 6:2, 6:3,

    Как и ожидалось, немец спокойно обыграл соперника, который за свою карьеру провел на грунте меньше 20 матчей.

    Зверев был особенно хорош на первой подаче — здесь он взял 88 процентов очков. И точность подачи тоже была на шикарном уровне — 75 процентов.

    Примечательно, что Саша может дойти до полуфинала всего лишь второй раз в этом году. Пока что сезон получается для него непростым, в том числе в психологическом плане.

    Ибин Ву

    Ибин во втором раунде одержал классную победу над Марко Чеккинато — 7:6, 6:3.

    Во второй партии китаец дважды терял подачу, но каждый раз отыгрывался. Но здесь, безусловно, стоит отметить, что опытный итальянский грунтовик допускал чересчур много ошибок.

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    В первом матче Ву дожал на решающем тай-брейке швейцарца Марка-Андреа Хюслера — 6:4, 4:6, 7:6.

    Ибин впервые в сезоне выиграл два матча подряд на грунте.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 1.19, победу Ву букмекеры предлагают за 4.70.

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    Китаец способен создать интригу, это очевидно, но здесь, как ни крути, все зависит от немецкого теннисиста.

    И есть подозрение, что Саша снова выиграет с разницей как минимум в пять-шесть геймов.

    Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-5,0) за 2.05.

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    Зверев — Ибин Ву: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 25.05.2023. Прогнозы на теннис. Зверев снова выиграет с разгромным счетом?
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