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    Сможет ли Грачева пройти второй круг в Страсбурге

    Грачева — Жанисиджевич. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Страсбурге 24 мая 2023 года

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    Варвара Грачева
    Россиянка Варвара Грачева сыграет против француженки Селены Жанисиджевич во втором круге турнира в Страсбурге. Матч пройдет 24 мая, начало — в 18:30 мск. Грачева — Жанисиджевич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Страсбург. Женщины 24 Мая 2023 года

    Грачева

    Варвара в первом раунде с трудом выиграла у китаянки Чжуосюань Бай.

    Россиянка дожала 209-ю ракетку мира только на решающем тай-брейке — 6:3, 3:6, 7:6.

    При этом в третьем сете Грачева уступала с брейком, а при счете 4:5 на подаче соперницы отыграла два матчбола.

    Сразу после этого Варвара снова потеряла подачу, но в следующем гейме еще раз сделала обратный брейк.

    В общем, начало турнира получилось максимально нервным. Возможно, Грачева недооценила соперницу, заранее решив, что в матче против 20-летней китаянки из третьей сотни рейтинга у нее точно не будет проблем.

    Жанисиджевич

    Селена начала турнир с волевой победы над Осеан Доден — 2:6, 6:1, 6:4.

    Француженка впервые в сезоне выиграла матч на уровне основной сетки WTA.

    Пока что главным успехом 20-летней теннисистки в текущем сезоне остается победа на «челленджере» в колумбийском Сопо.

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    Также стоит отметить, что в начале года Селена прошла непростую квалификацию на Открытом чемпионате Австралии.

    Прогноз и ставка

    На Грачеву в этом матче можно поставить за 1.25, победу Жанисиджевич букмекеры предлагают за 3.95.

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    На прошлой неделе Варвара проиграла француженке Диан Парри в полуфинале турнира в Париже со счетом 0:6, 2:6. Вряд ли Жанисиджевич сможет повторить результат соотечественницы, но, по всей видимости, она тоже станет непростым препятствием для россиянки, которая чересчур неубедительно провела недавние матчи.

    Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 2.01.

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    Грачева — Жанисиджевич: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Грачева пройти второй круг в Страсбурге
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