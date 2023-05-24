Татьяна Мария
Немецкая девушка в этом году играет явно слабее своих возможностей, но даже в таком состоянии она уже умудрилась выиграть турнир в Колумбии.
Марии не было нравных на грунте в столице латиноамериканской страны, поэтому в игре на земле она может дать фору многим. Там в финале она обыграла американку Стирнс.
Другое дело, что такое событие единичное и зависело от многих сложившихся воедино факторов.
В игре против итальянки Бронцетти нельзя говорить, что повторение подобного развития событий, как в Колумбии, имеет место быть. А итальянка заметно сильнее тех девушек, которые были на пути Марии в Латинской Америке.
Лючия Бронцетти
Бронцетти нельзя отнести к теннисисткам, которые на постоянной основе напрягают своих соперниц по туру, но если у неё идет игра, то соперницы на её пути могут чехлить ракетки.
В этом году пока что не было моментов, когда можно с полной долей уверенности говорить о том, что Лючия играет действительно на своем уровне.
У неё было несколько непопулярных турниров, где она разносила своих соперниц одну за другой, но их уровень явно оставлял желать лучшего.
Бронцетти на грунте себя чувствует уверенно, но и Мария не первый раз в жизни увидела глину. Если итальянка будет много ошибаться, то немка заберет себе игру.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в итальянскую теннисистку в этом поединке: победа Марии — 1.97, победа Бронцетти — 1.84.
Прогноз: Мария не настолько хороша в данный момент времени, поэтому Бронцетти вполне может взять свое в предстоящей игре.
Ставка: П2 за 1.84.
Альтернативный прогноз: Матч получится тяжелым для обоих теннисисток, поэтому ставим на три сета.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.40.