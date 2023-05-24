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    Бронцетти более вероятная претендентка на четвертьфинал

    Мария — Бронцетти. Ставка (к.1.84) и прогноз на матч второго круга в Рабате, 24 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Мария — Бронцетти
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    Лючия Бронцетти
    Немка Татьяна Мария и итальянка Лючия Бронцетти встретятся во втором круге турнира в Рабате. Матч пройдет 24 мая, начало — в 13:00 мск Мария — Бронцетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 24 Мая 2023 года

    Татьяна Мария

    Немецкая девушка в этом году играет явно слабее своих возможностей, но даже в таком состоянии она уже умудрилась выиграть турнир в Колумбии.

    Марии не было нравных на грунте в столице латиноамериканской страны, поэтому в игре на земле она может дать фору многим. Там в финале она обыграла американку Стирнс.

    Другое дело, что такое событие единичное и зависело от многих сложившихся воедино факторов.

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    В игре против итальянки Бронцетти нельзя говорить, что повторение подобного развития событий, как в Колумбии, имеет место быть. А итальянка заметно сильнее тех девушек, которые были на пути Марии в Латинской Америке.

    Лючия Бронцетти

    Бронцетти нельзя отнести к теннисисткам, которые на постоянной основе напрягают своих соперниц по туру, но если у неё идет игра, то соперницы на её пути могут чехлить ракетки.

    В этом году пока что не было моментов, когда можно с полной долей уверенности говорить о том, что Лючия играет действительно на своем уровне.

    У неё было несколько непопулярных турниров, где она разносила своих соперниц одну за другой, но их уровень явно оставлял желать лучшего.

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    Бронцетти на грунте себя чувствует уверенно, но и Мария не первый раз в жизни увидела глину. Если итальянка будет много ошибаться, то немка заберет себе игру.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в итальянскую теннисистку в этом поединке: победа Марии — 1.97, победа Бронцетти — 1.84.

    Прогноз: Мария не настолько хороша в данный момент времени, поэтому Бронцетти вполне может взять свое в предстоящей игре.

    Ставка: П2 за 1.84.

    Альтернативный прогноз: Матч получится тяжелым для обоих теннисисток, поэтому ставим на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.40.

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    Мария — Бронцетти: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на теннис. Бронцетти более вероятная претендентка на четвертьфинал
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