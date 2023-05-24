Россиянка Мирра Андреева сыграет против колумбийки Эмилианы Аранго во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 24 мая, начало — в 12:00 мск. Аранго — Андреева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аранго

Эмилиана начала отбор с уверенной победы над японкой Химено Сакацуме — 6:4, 6:1.

В этом году колумбийка провела на грунте уже более 30 матчей. На данный момент у нее 23 победы и 11 поражений.

В начале мая Аранго обыграла россиянок Веру Звонареву и Эрику Андрееву (сестру Мирры) на турнире WTA 125 в испанском Реусе.

Но пока что ее главным успехом в текущем сезоне остается выход в финал домашнего турнира ITF в Москере (Колумбия). В решающем матче Аранго уступила австрийке Синье Краус.

Андреева

Мирра тем временем тоже без проблем прошла предыдущий раунд квалификации.

16-летняя теннисистка одержала уверенную победу над Полиной Кудерметовой (сестрой Вероники) — 6:1, 6:4.

Андреева, как и во многих других матчах, ошибалась а подаче, но при этом классно играла на приеме. На этот раз она реализовала шесть брейк-пойнтов.

Все прогнозы на теннис

Мирра, как известно, не так давно поразила всех на крупном турнире в Мадриде. В испанской столице она обыграла Лейлу Фернандес, Беатрис Хаддад-Майя и Магду Линетт, после чего уступила Арине Соболенко.

Но также стоит отметить, что на турнире WTA 125 в Париже Андреева уступила во втором круге Камилле Рахимовой (2:6, 4:6).

Прогноз и ставка

На Аранго в этом матче можно поставить за 5.55, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.13.

Судя по коэффициентам, россиянка должна легко выходить в финал квалификации. Но есть подозрение, что предстоящий матч не будет легкой прогулкой.

Несмотря на недавние успехи Мирры, надо не забывать, что в ее возрасте сбой может произойти в любой момент.

Ставка — тотал геймов больше 19,5 за 2.00.