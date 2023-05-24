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    Мирра Андреева выйдет в финал квалификации «Ролан Гаррос»?

    Аранго — Андреева. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Открытый чемпионат Франции 24 мая 2023 года

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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против колумбийки Эмилианы Аранго во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 24 мая, начало — в 12:00 мск. Аранго — Андреева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Квалификация. Женщины 24 Мая 2023 года
    Emiliana Arango
  • Ролан Гаррос. Квалификация. Женщины
    •  Emiliana Arango 11:00 Mirra Andreeva Mirra Andreeva
  • Ролан Гаррос. Квалификация. Женщины
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    Аранго

    Эмилиана начала отбор с уверенной победы над японкой Химено Сакацуме — 6:4, 6:1.

    В этом году колумбийка провела на грунте уже более 30 матчей. На данный момент у нее 23 победы и 11 поражений.

    В начале мая Аранго обыграла россиянок Веру Звонареву и Эрику Андрееву (сестру Мирры) на турнире WTA 125 в испанском Реусе.

    Но пока что ее главным успехом в текущем сезоне остается выход в финал домашнего турнира ITF в Москере (Колумбия). В решающем матче Аранго уступила австрийке Синье Краус.

    Андреева

    Мирра тем временем тоже без проблем прошла предыдущий раунд квалификации.

    16-летняя теннисистка одержала уверенную победу над Полиной Кудерметовой (сестрой Вероники) — 6:1, 6:4.

    Андреева, как и во многих других матчах, ошибалась а подаче, но при этом классно играла на приеме. На этот раз она реализовала шесть брейк-пойнтов.

    Все прогнозы на теннис

    Мирра, как известно, не так давно поразила всех на крупном турнире в Мадриде. В испанской столице она обыграла Лейлу Фернандес, Беатрис Хаддад-Майя и Магду Линетт, после чего уступила Арине Соболенко.

    Но также стоит отметить, что на турнире WTA 125 в Париже Андреева уступила во втором круге Камилле Рахимовой (2:6, 4:6).

    Прогноз и ставка

    На Аранго в этом матче можно поставить за 5.55, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.13.

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    Судя по коэффициентам, россиянка должна легко выходить в финал квалификации. Но есть подозрение, что предстоящий матч не будет легкой прогулкой.

    Несмотря на недавние успехи Мирры, надо не забывать, что в ее возрасте сбой может произойти в любой момент.

    Ставка — тотал геймов больше 19,5 за 2.00.

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    Аранго — Андреева: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на теннис. Мирра Андреева выйдет в финал квалификации «Ролан Гаррос»?
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