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    Гоффен возьмет реванш у Норри?

    Гоффен — Норри. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Лионе 24 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гоффен — Норри
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    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против бельгийца Давида Гоффена во втором круге турнира в Лионе. Матч пройдет 24 мая, начало — в 13:30 мск. Гоффен — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гоффен

    Давид начал турнир с уверенной победы над испанцем Альваро Лопесом — 6:1, 6:3.

    Разница в классе все-таки оказалась довольно существенной. Бельгиец спокойно разобрался с 298-й ракеткой мира.

    Гоффен преодолел первый раунд на третьем турнире подряд. В начале мая бывшая седьмая ракетка мира дошел до полуфинала на «челленджере» в Экс-ан-Провансе, после чего выиграл один матч в Риме.

    При этом на «Мастерсе» в Вечном городе Гоффен был близок к тому, чтобы обыграть Александра Зверева. Немец чуть лучше провел концовку решающего сета.

    Норри

    Кэмерон оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    Британец приехал в Женеву защищать титул, поэтому на этой неделе он будет максимально мотивирован.

    На недавнем «Мастерсе» в Риме Норри выиграла у Александра Мюллера и Мартона Фучовича, после чего уступил Новаку Джоковичу (3:6, 4:6).

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    К слову, весной на грунтовых турнирах Кэмерон смог выиграть больше одного матча только в Риме. После февральской победы над Карлосом Алькарасом в финале турнира в Рио-де-Жанейро от него ждали других результатов.

    Прогноз и ставка

    На Гоффена в этом матче можно поставить за 3.20, победу Норри букмекеры предлагают за 1.35.

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    В прошлом сезоне у Кэмерона и Давида была жетская заруба на Уимблдоне. Британец вырвал победу в пятом сете.

    Гоффен, конечно, уже не так опасен, как до травмы, но вполне вероятно, что он снова станет для Норри серьезным препятствием.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.97.

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    Гоффен — Норри: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на теннис. Гоффен возьмет реванш у Норри?
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