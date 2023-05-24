Британец Кэмерон Норри сыграет против бельгийца Давида Гоффена во втором круге турнира в Лионе. Матч пройдет 24 мая, начало — в 13:30 мск. Гоффен — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гоффен

Давид начал турнир с уверенной победы над испанцем Альваро Лопесом — 6:1, 6:3.

Разница в классе все-таки оказалась довольно существенной. Бельгиец спокойно разобрался с 298-й ракеткой мира.

Гоффен преодолел первый раунд на третьем турнире подряд. В начале мая бывшая седьмая ракетка мира дошел до полуфинала на «челленджере» в Экс-ан-Провансе, после чего выиграл один матч в Риме.

При этом на «Мастерсе» в Вечном городе Гоффен был близок к тому, чтобы обыграть Александра Зверева. Немец чуть лучше провел концовку решающего сета.

Норри

Кэмерон оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Британец приехал в Женеву защищать титул, поэтому на этой неделе он будет максимально мотивирован.

На недавнем «Мастерсе» в Риме Норри выиграла у Александра Мюллера и Мартона Фучовича, после чего уступил Новаку Джоковичу (3:6, 4:6).

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К слову, весной на грунтовых турнирах Кэмерон смог выиграть больше одного матча только в Риме. После февральской победы над Карлосом Алькарасом в финале турнира в Рио-де-Жанейро от него ждали других результатов.

Прогноз и ставка

На Гоффена в этом матче можно поставить за 3.20, победу Норри букмекеры предлагают за 1.35.

В прошлом сезоне у Кэмерона и Давида была жетская заруба на Уимблдоне. Британец вырвал победу в пятом сете.

Гоффен, конечно, уже не так опасен, как до травмы, но вполне вероятно, что он снова станет для Норри серьезным препятствием.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.97.