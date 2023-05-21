Амандин Эсс
Амандин Эсс не относится к числу тех, кто даже на внутренней французской арене знакома широкому числу местных поклонников.
Француженке уже 30 лет, но ничего серьезного за свою карьеру она не добилась. На предстоящем домашнем турнире в Страсбурге её главная задача — выступить достойно.
В этом году Эсс выиграла всего лишь три матча, и с таким багажом рассчитывать на какой-то вразумительный результат в матче первого круга рассчитывать сложно.
Тем более в соперницах будет не проходная какая-то спортсменка, а россиянка Блинкова, которая вполне может задать жару любой сильной теннисистке.
Анна Блинкова
Блинкова поднабирается опыта с каждым новым сезоном, и в этом году собирается точно попасть в топ-50 рейтинга.
Последние результаты Анны не очень впечатляют, поскольку она не может выиграть больше одного поединка в рамках турнира с января месяца.
Действительно стоящий успех н нее последний раз был в самом начале года, когда Блинкова добралась до полуфинала турнира в австралийском Хобарте, где россиянка проиграла Лорен Дэвис.
В матче с Эсс будет сугубо тренировочный матч. Поскольку француженка совершенно неконкурентоспособна.
Прогноз и ставка
У букмекеров российская теннисистка является фавориткой в этом поединке: победа Эсс — 7.60, победа Блинковой — 1.09.
Прогноз: Блинкова не оставит ни единого шанса своей сопернице.
Ставка: Ф2 (-6) за 1.78.
Альтернативный прогноз: Матч вполне может уложиться в один час игрового времени.
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 1.74.