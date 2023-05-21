Француженка Амандин Эсс и россиянка Анна Блинкова встретятся в первом круге турнира в Страсбурге. Матч пройдет 21 мая, начало — в 14:30 мск. Эсс — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Амандин Эсс

Амандин Эсс не относится к числу тех, кто даже на внутренней французской арене знакома широкому числу местных поклонников.

Француженке уже 30 лет, но ничего серьезного за свою карьеру она не добилась. На предстоящем домашнем турнире в Страсбурге её главная задача — выступить достойно.

В этом году Эсс выиграла всего лишь три матча, и с таким багажом рассчитывать на какой-то вразумительный результат в матче первого круга рассчитывать сложно.

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Тем более в соперницах будет не проходная какая-то спортсменка, а россиянка Блинкова, которая вполне может задать жару любой сильной теннисистке.

Анна Блинкова

Блинкова поднабирается опыта с каждым новым сезоном, и в этом году собирается точно попасть в топ-50 рейтинга.

Последние результаты Анны не очень впечатляют, поскольку она не может выиграть больше одного поединка в рамках турнира с января месяца.

Действительно стоящий успех н нее последний раз был в самом начале года, когда Блинкова добралась до полуфинала турнира в австралийском Хобарте, где россиянка проиграла Лорен Дэвис.

В матче с Эсс будет сугубо тренировочный матч. Поскольку француженка совершенно неконкурентоспособна.

Прогноз и ставка

У букмекеров российская теннисистка является фавориткой в этом поединке: победа Эсс — 7.60, победа Блинковой — 1.09.

Прогноз: Блинкова не оставит ни единого шанса своей сопернице.

Ставка: Ф2 (-6) за 1.78.

Альтернативный прогноз: Матч вполне может уложиться в один час игрового времени.

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 1.74.