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    Блинкова не испытает никаких трудностей с Эсс?

    Эсс — Блинкова. Ставка (к.1.78) и прогноз на матч в Страсбурге, 21 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Эсс — Блинкова
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    Анна Блинкова
    Француженка Амандин Эсс и россиянка Анна Блинкова встретятся в первом круге турнира в Страсбурге. Матч пройдет 21 мая, начало — в 14:30 мск. Эсс — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Страсбург. Женщины 21 Мая 2023 года

    Амандин Эсс

    Амандин Эсс не относится к числу тех, кто даже на внутренней французской арене знакома широкому числу местных поклонников.

    Француженке уже 30 лет, но ничего серьезного за свою карьеру она не добилась. На предстоящем домашнем турнире в Страсбурге её главная задача — выступить достойно.

    В этом году Эсс выиграла всего лишь три матча, и с таким багажом рассчитывать на какой-то вразумительный результат в матче первого круга рассчитывать сложно.

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    Тем более в соперницах будет не проходная какая-то спортсменка, а россиянка Блинкова, которая вполне может задать жару любой сильной теннисистке.

    Анна Блинкова

    Блинкова поднабирается опыта с каждым новым сезоном, и в этом году собирается точно попасть в топ-50 рейтинга.

    Последние результаты Анны не очень впечатляют, поскольку она не может выиграть больше одного поединка в рамках турнира с января месяца.

    Действительно стоящий успех н нее последний раз был в самом начале года, когда Блинкова добралась до полуфинала турнира в австралийском Хобарте, где россиянка проиграла Лорен Дэвис.

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    В матче с Эсс будет сугубо тренировочный матч. Поскольку француженка совершенно неконкурентоспособна.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров российская теннисистка является фавориткой в этом поединке: победа Эсс — 7.60, победа Блинковой — 1.09.

    Прогноз: Блинкова не оставит ни единого шанса своей сопернице.

    Ставка: Ф2 (-6) за 1.78.

    Альтернативный прогноз: Матч вполне может уложиться в один час игрового времени.

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 1.74.

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    Эсс — Блинкова: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на теннис. Блинкова не испытает никаких трудностей с Эсс?
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