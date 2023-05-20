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    Сможет ли Эмбер остановить Этчеверри?

    Этчеверри — Эмбер. Прогноз (к. 2.33) и ставки на финал «челленджера» в Бордо 20 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Этчеверри — Эмбер
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    Томас Этчеверри
    Аргентинец Томас Этчеверри сыграет против француза Юго Эмбера в финале «челленджера» в Бордо. Матч пройдет 20 мая, начало — в 16:15 мск. Этчеверри — Эмбер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Этчеверри

    Томас на пути к финалу не отдал ни сета, тем самым подтвердив статус одного из главных фаворитов турнира.

    В пятницу аргентинец одержал шикарную победу над Яном-Леннардом Штруффом — 6:4, 6:2.

    Немец, который не так давно сенсационно добрался до финала на «Мастерсе» в Мадриде, так и не смог заставить соперника ошибаться.

    Достаточно сказать, что у Штруффа не было ни одного брейк-пойнта. Этчеверри отдал немцу на своей подаче лишь девять очков.

    В общем, все идет к тому, что в этом сезоне аргентинский теннисист закрепится в топ-50.

    Эмбер

    Юго тем временем тоже провел классную серию матчей на этой неделе.

    В полуфинале Эмбер разбил своего соотечественника Ришара Гаске (6:0, 6:2), которому явно не хватило после сложнейших матчей против Танаси Коккинакиса и Микаэля Имера.

    В четвертьфинале француз одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой — 7:5, 6:1.

    И также стоит отметить, что в первом круге Юго остановил талантливого Артура Фиса — 6:2,
    6:4.

    Все прогнозы на теннис

    В начале мая Эмбер стал победителем грунтового «челленджера» в Кальяри. В решающем матче 50-я ракетка мира выиграл у серба Ласло Дьере.

    При этом Эмбер в текущем сезоне провалил все грунтовые турниры ATP, не выиграв там ни одного матча на уровне основной сетки.

    Прогноз и ставка

    На Этчеверри в этом матче можно поставить за 1.71, победу Эмбера букмекеры предлагают за 2.10.

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    В прошлом году у Юго и Томаса была жесткая заруба на Уимблдоне. Француз с трудом дожал аргентинца в пятом сете.

    И в предстоящем матче, по всей видимости, тоже будет жарко. Двух сетов, скорее всего, будет недостаточно.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

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    Этчеверри — Эмбер: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Эмбер остановить Этчеверри?
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