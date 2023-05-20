Этчеверри
Томас на пути к финалу не отдал ни сета, тем самым подтвердив статус одного из главных фаворитов турнира.
В пятницу аргентинец одержал шикарную победу над Яном-Леннардом Штруффом — 6:4, 6:2.
Немец, который не так давно сенсационно добрался до финала на «Мастерсе» в Мадриде, так и не смог заставить соперника ошибаться.
Достаточно сказать, что у Штруффа не было ни одного брейк-пойнта. Этчеверри отдал немцу на своей подаче лишь девять очков.
В общем, все идет к тому, что в этом сезоне аргентинский теннисист закрепится в топ-50.
Эмбер
Юго тем временем тоже провел классную серию матчей на этой неделе.
В полуфинале Эмбер разбил своего соотечественника Ришара Гаске (6:0, 6:2), которому явно не хватило после сложнейших матчей против Танаси Коккинакиса и Микаэля Имера.
В четвертьфинале француз одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой — 7:5, 6:1.
И также стоит отметить, что в первом круге Юго остановил талантливого Артура Фиса — 6:2,
6:4.
В начале мая Эмбер стал победителем грунтового «челленджера» в Кальяри. В решающем матче 50-я ракетка мира выиграл у серба Ласло Дьере.
При этом Эмбер в текущем сезоне провалил все грунтовые турниры ATP, не выиграв там ни одного матча на уровне основной сетки.
Прогноз и ставка
На Этчеверри в этом матче можно поставить за 1.71, победу Эмбера букмекеры предлагают за 2.10.
В прошлом году у Юго и Томаса была жесткая заруба на Уимблдоне. Француз с трудом дожал аргентинца в пятом сете.
И в предстоящем матче, по всей видимости, тоже будет жарко. Двух сетов, скорее всего, будет недостаточно.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.