Юго Эмбер
Эмбер отлично себя чувствует на данным этапе сезона. Совсем недавно он выиграл грунтовый турнир в Кальяри, а это весьма серьезный уровень.
За восемь последних поединков француз проиграл всего лишь один раз, который пришелся на игру против финна Руусувуори в Риме.
На турнире во Франции он обыграл соотечественника Филса и бельгийца Онклина. С последним получился тяжелый матч на три сета, но Юго справился.
В матче против Вавринки ему будет неимоверно тяжело, поскольку Стэн в любом состоянии если он на корте максимально опасен.
Станислас Вавринка
Вавринка продолжает планомерную подготовку к «Ролан Гаррос», на котором он побеждал и показывает весьма даже симпатичный теннис.
Швейцарец весьма успешно выступил на турнире в Индиан-Уэллсе, где добрался до четвертого круга, но лучшим выступлением пока что является четвертьфинал турнира в Роттердаме.
По турниру в Бордо он расправился с французом Бланше и британцем Марреем. Причем Энди он разделал под орех, отдав тому всего лишь три гейма за весь матч.
В предстоящем поединке против Эмбера у швейцарца очень высокие шансы ан проход в полуфинал.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в швейцарского теннисиста в этом поединке: победа Эмбера — 2.13, победа Вавринки — 1.78.
Прогноз: Эмбер хорош, но Вавринка чувствует себя ещё лучше.
Ставка: П2 за 1.78.
Альтернативный прогноз: Игра будет максимально упорной с перспективой на три сета.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43.