ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Урал» Перебодали на угловых. «Краснодар» в шаге от первого титула Эмилиано МартинесКейн, Райс, Мак Аллистер, Мартинес и еще 10 трансферов, которые могут решить проблемы «Челси» «Манчестер Сити» — «Реал»«Манчестер Сити» — «Реал» 4:0. Онлайн
  • 23:50
    • «Ман Сити» разгромил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов
  • 21:30
    • «Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России
    Все новости спорта

    Швейцарец имеет больше шансов пройти дальше?

    Эмбер — Вавринка. Прогноз, ставка (к.1.78) на матч четвертьфинала в Бордо, 18 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Юго Эмбер Прогнозы на Станислас Вавринка
    Прогноз и ставки на Эмбер — Вавринка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислас Вавринка
    Француз Юго Эмбер и швейцарец Станислас Вавринка встретятся в четвертьфинале «челленджера» во французском Бордо. Матч пройдет 18 мая, начало — в 17:00 мск. Эмбер — Вавринка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Юго Эмбер

    Эмбер отлично себя чувствует на данным этапе сезона. Совсем недавно он выиграл грунтовый турнир в Кальяри, а это весьма серьезный уровень.

    За восемь последних поединков француз проиграл всего лишь один раз, который пришелся на игру против финна Руусувуори в Риме.

    На турнире во Франции он обыграл соотечественника Филса и бельгийца Онклина. С последним получился тяжелый матч на три сета, но Юго справился.

    Все прогнозы на теннис

    В матче против Вавринки ему будет неимоверно тяжело, поскольку Стэн в любом состоянии если он на корте максимально опасен.

    Станислас Вавринка

    Вавринка продолжает планомерную подготовку к «Ролан Гаррос», на котором он побеждал и показывает весьма даже симпатичный теннис.

    Швейцарец весьма успешно выступил на турнире в Индиан-Уэллсе, где добрался до четвертого круга, но лучшим выступлением пока что является четвертьфинал турнира в Роттердаме.

    По турниру в Бордо он расправился с французом Бланше и британцем Марреем. Причем Энди он разделал под орех, отдав тому всего лишь три гейма за весь матч.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В предстоящем поединке против Эмбера у швейцарца очень высокие шансы ан проход в полуфинал.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в швейцарского теннисиста в этом поединке: победа Эмбера — 2.13, победа Вавринки — 1.78.

    Прогноз: Эмбер хорош, но Вавринка чувствует себя ещё лучше.

    Ставка: П2 за 1.78.

    Альтернативный прогноз: Игра будет максимально упорной с перспективой на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Палмейрас — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Гремио — Крузейро
  • Футбол
  • Сегодня в 01:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  4.08
  • Прогноз на матч Бостон — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Саснович — Волынец
  • Теннис
  • Сегодня в 11:01
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лаваньо — Кёпфер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вукич — Ритшард
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Коболли — Галан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Штруфф — Мутэ
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Рамос — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Циципас — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ханфманн — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Эмбер — Вавринка: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 18.05.2023. Прогнозы на теннис. Швейцарец имеет больше шансов пройти дальше?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры