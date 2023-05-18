Француз Юго Эмбер и швейцарец Станислас Вавринка встретятся в четвертьфинале «челленджера» во французском Бордо. Матч пройдет 18 мая, начало — в 17:00 мск. Эмбер — Вавринка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Юго Эмбер

Эмбер отлично себя чувствует на данным этапе сезона. Совсем недавно он выиграл грунтовый турнир в Кальяри, а это весьма серьезный уровень.

За восемь последних поединков француз проиграл всего лишь один раз, который пришелся на игру против финна Руусувуори в Риме.

На турнире во Франции он обыграл соотечественника Филса и бельгийца Онклина. С последним получился тяжелый матч на три сета, но Юго справился.

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В матче против Вавринки ему будет неимоверно тяжело, поскольку Стэн в любом состоянии если он на корте максимально опасен.

Станислас Вавринка

Вавринка продолжает планомерную подготовку к «Ролан Гаррос», на котором он побеждал и показывает весьма даже симпатичный теннис.

Швейцарец весьма успешно выступил на турнире в Индиан-Уэллсе, где добрался до четвертого круга, но лучшим выступлением пока что является четвертьфинал турнира в Роттердаме.

По турниру в Бордо он расправился с французом Бланше и британцем Марреем. Причем Энди он разделал под орех, отдав тому всего лишь три гейма за весь матч.

В предстоящем поединке против Эмбера у швейцарца очень высокие шансы ан проход в полуфинал.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в швейцарского теннисиста в этом поединке: победа Эмбера — 2.13, победа Вавринки — 1.78.

Прогноз: Эмбер хорош, но Вавринка чувствует себя ещё лучше.

Ставка: П2 за 1.78.

Альтернативный прогноз: Игра будет максимально упорной с перспективой на три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43.