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    У Циципаса снова будут проблемы в матче с Чоричем?

    Циципас — Чорич. Прогноз (к. 1.94) и ставки на «Мастерс» в Риме 18 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Чорич
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против хорвата Борны Чорич в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 18 мая, начало — в 14:00 мск. Циципас — Чорич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 18 Мая 2023 года

    Циципас

    У Стефаноса был очень напряженный вторник. Сначала грек доиграл матч против Лоренцо Сонего — 6:3, 7:6.

    Циципас шикарно играл на собственной подаче. На первом мяче ему удалось взять 93 процента очков.

    А уже поздно вечером Стеф остановил еще одного итальянца — Лоренцо Музетти (7:5, 7:5). Игра завершилась почти в два часа ночи.

    На этот раз Циципас допускал ошибки на подаче, в начале второй партии он даже уступал с брейком, но соперник не смог воспользоваться столь ценным преимуществом.

    Циципас пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

    Чорич

    Борная тем временем вышел в четвертьфинал на втором «Мастерсе» подряд.

    В Мадриде хорват дошел до полуфинала, где уступил с Карлосом Алькарасм. И в Риме он тоже настраивался на встречу с испанцем, но в итоге его соперником по четвертому кругу стал Фабиан Марожан.

    Венгр преподнес главную сенсацию, обыграв Алькараса в третьем раунде. Чорич поначалу тоже не понимал, как играть против 135-й ракетки мира.

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    Марожан уверенно забрал первый сет, но во втором Чоричу все-таки удалось найти правильную тактику — 3:6, 6:4, 6:3.

    Борна мощно провел решающую партию, отдав сопернику на своей подаче лишь пять очков.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.29, победу Чорича букмекеры предлагают за 3.60.

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    Грек дважды проиграл хорвату в прошлом сезоне — в финале «Мастерса» в Цинциннати и на турнире в Вене.

    В начале этого сезона Стеф частично взял реванш, с трудом обыграв хорвата на United Cup.

    В трех предыдущих матчах Циципасу и Чоричу потребовался дополнительный сет. И вполне вероятно, что предстоящая игра не будет исключением в этом плане.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.94.

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    Циципас — Чорич: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 18.05.2023. Прогнозы на теннис. У Циципаса снова будут проблемы в матче с Чоричем?
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