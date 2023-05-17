Аргентинец Себастьян Баэс и итальянец Риккардо Бонадио встретятся во втором круге «челленджера» в итальянском Турине. Матч пройдет 17 мая, начало — в 13:30 мск. Баэс — Бонадио: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Себастьян Баэс

Баэс в этом году имеет много сложностей с достижением определенного рода результатов, которые ему под силу было демонстрировать в прошлом сезоне.

Сложно сказать, с чем это связно, поскольку серьезных повреждений у аргентинца вроде как не было, но играть он стал значительно хуже и пока что исправить это у него никак не получается.

Но даже в таком состоянии он умудрился выиграть один турнир по этому сезону, обыграв в финале соревнований в аргентинской Кордобе своего соотечественника в лице Федерико Кории.

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В предстоящем поединке против Бонадио аргентинец является однозначным фаворитом, но просто так выиграть ему итальянец не позволит.

Риккардо Бонадио

Итальянский игрок в лице Бонадио к своим почти 30 годам ничего серьезного не выиграл, но на домашних турнирах играет на постоянной основе из-за специальных приглашений от организаторов.

В первом круге соревнований в Турине обыграл никому не известного итальянца Пираино, но это особо ни о чем не говорит.

Однако в конце прошлого месяца итальянец серьезно выстрелил и дошел до полуфинала чешского грунтового турнира в Остраве. Там его в финал не пустил венгр Валкуш.

Матч против Баэса не будет простым по определению и у Бонадио предельно мало шансов что-то сделать для прохода дальше, но надеяться на плохую игру Себастьяна он в праве рассчитывать.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят во аргентинского теннисиста в этом поединке: победа Баеса — 1.23, победа Бонадио — 3.90.

Прогноз: При всем уважении к итальянцу, но он не сможет выбить первого сеяного турнира.

Ставка: Ф1 (-5) за 1.84.

Альтернативный прогноз: В матче будет минимальное количество геймов.

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 1.95.