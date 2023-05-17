Себастьян Баэс
Баэс в этом году имеет много сложностей с достижением определенного рода результатов, которые ему под силу было демонстрировать в прошлом сезоне.
Сложно сказать, с чем это связно, поскольку серьезных повреждений у аргентинца вроде как не было, но играть он стал значительно хуже и пока что исправить это у него никак не получается.
Но даже в таком состоянии он умудрился выиграть один турнир по этому сезону, обыграв в финале соревнований в аргентинской Кордобе своего соотечественника в лице Федерико Кории.
В предстоящем поединке против Бонадио аргентинец является однозначным фаворитом, но просто так выиграть ему итальянец не позволит.
Риккардо Бонадио
Итальянский игрок в лице Бонадио к своим почти 30 годам ничего серьезного не выиграл, но на домашних турнирах играет на постоянной основе из-за специальных приглашений от организаторов.
В первом круге соревнований в Турине обыграл никому не известного итальянца Пираино, но это особо ни о чем не говорит.
Однако в конце прошлого месяца итальянец серьезно выстрелил и дошел до полуфинала чешского грунтового турнира в Остраве. Там его в финал не пустил венгр Валкуш.
Матч против Баэса не будет простым по определению и у Бонадио предельно мало шансов что-то сделать для прохода дальше, но надеяться на плохую игру Себастьяна он в праве рассчитывать.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят во аргентинского теннисиста в этом поединке: победа Баеса — 1.23, победа Бонадио — 3.90.
Прогноз: При всем уважении к итальянцу, но он не сможет выбить первого сеяного турнира.
Ставка: Ф1 (-5) за 1.84.
Альтернативный прогноз: В матче будет минимальное количество геймов.
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 1.95.