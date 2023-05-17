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    Баес не заметит местного теннисиста?

    Баэс — Бонадио. Прогноз, ставка (к.1.84) на матч второго круга в Турине, 17 мая 2023 года

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    Себастьян Баэс
    Аргентинец Себастьян Баэс и итальянец Риккардо Бонадио встретятся во втором круге «челленджера» в итальянском Турине. Матч пройдет 17 мая, начало — в 13:30 мск. Баэс — Бонадио: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Себастьян Баэс

    Баэс в этом году имеет много сложностей с достижением определенного рода результатов, которые ему под силу было демонстрировать в прошлом сезоне.

    Сложно сказать, с чем это связно, поскольку серьезных повреждений у аргентинца вроде как не было, но играть он стал значительно хуже и пока что исправить это у него никак не получается.

    Но даже в таком состоянии он умудрился выиграть один турнир по этому сезону, обыграв в финале соревнований в аргентинской Кордобе своего соотечественника в лице Федерико Кории.

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    В предстоящем поединке против Бонадио аргентинец является однозначным фаворитом, но просто так выиграть ему итальянец не позволит.

    Риккардо Бонадио

    Итальянский игрок в лице Бонадио к своим почти 30 годам ничего серьезного не выиграл, но на домашних турнирах играет на постоянной основе из-за специальных приглашений от организаторов.

    В первом круге соревнований в Турине обыграл никому не известного итальянца Пираино, но это особо ни о чем не говорит.

    Однако в конце прошлого месяца итальянец серьезно выстрелил и дошел до полуфинала чешского грунтового турнира в Остраве. Там его в финал не пустил венгр Валкуш.

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    Матч против Баэса не будет простым по определению и у Бонадио предельно мало шансов что-то сделать для прохода дальше, но надеяться на плохую игру Себастьяна он в праве рассчитывать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят во аргентинского теннисиста в этом поединке: победа Баеса — 1.23, победа Бонадио — 3.90.

    Прогноз: При всем уважении к итальянцу, но он не сможет выбить первого сеяного турнира.

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.84.

    Альтернативный прогноз: В матче будет минимальное количество геймов.

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 1.95.

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    Баэс — Бонадио: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 17.05.2023. Прогнозы на теннис. Баес не заметит местного теннисиста?
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