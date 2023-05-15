Вольф
Джей-Джей на удивление здорово провел предыдущие раунды, до сих пор не отдав ни сета.
Во втором круге американец преподнес сенсацию, уверенно выиграв у поляка Хуберта Хуркача — 6:3, 6:4.
В самом начале турнира Вольф одержал победу над французом Уго Гренье — 7:5, 7:5.
На «Мастерсе» в Мадриде 54-я ракетка мира уже в первом круге уступил россиянину Александру Шевченко.
Зверев
Александру тем временем уже пришлось понервничать. В первом матче он с трудом выиграл у Давида Гоффена.
Зверев дожал бельгийца только в третьем сете — 5:7, 6:3, 6:4.
Тут, правда, стоит отметить, что немец почти идеально провел решающий сет. Такого Зверева остановить очень трудно.
В Мадриде Саша прошел два раунда, после чего с треском проиграл Карлосу Алькарасу, взяв лишь три гейма.
В этом году Зверев пока ни разу не выигрывал на грунте больше двух матчей.
Прогноз и ставка
На Вольфа в этом матче можно поставить за 4.33, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.20.
Скорее всего, до серьезной интриги здесь не дойдет. Самое главное для немца — держать подачу, а на приеме у него обязательно будут шансы.
Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-4,5) за 1.87.