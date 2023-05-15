Немец Александр Зверев сыграет против американца Джеффри Джона Вольфа в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 16:30 мск. Вольф — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вольф

Джей-Джей на удивление здорово провел предыдущие раунды, до сих пор не отдав ни сета.

Во втором круге американец преподнес сенсацию, уверенно выиграв у поляка Хуберта Хуркача — 6:3, 6:4.

В самом начале турнира Вольф одержал победу над французом Уго Гренье — 7:5, 7:5.

На «Мастерсе» в Мадриде 54-я ракетка мира уже в первом круге уступил россиянину Александру Шевченко.

Зверев

Александру тем временем уже пришлось понервничать. В первом матче он с трудом выиграл у Давида Гоффена.

Зверев дожал бельгийца только в третьем сете — 5:7, 6:3, 6:4.

Тут, правда, стоит отметить, что немец почти идеально провел решающий сет. Такого Зверева остановить очень трудно.

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В Мадриде Саша прошел два раунда, после чего с треском проиграл Карлосу Алькарасу, взяв лишь три гейма.

В этом году Зверев пока ни разу не выигрывал на грунте больше двух матчей.

Прогноз и ставка

На Вольфа в этом матче можно поставить за 4.33, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.20.

Скорее всего, до серьезной интриги здесь не дойдет. Самое главное для немца — держать подачу, а на приеме у него обязательно будут шансы.

Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-4,5) за 1.87.