Полька Ига Свентек и хорватка Донна Векич встретятся в четвертом круге турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 21:30 мск. Свентек — Векич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ига Свёнтек

Свентек на всех турнирах, где принимает участие, считается фавориткой. Здесь в Риме все также рассчитывают на её победу и пока что польская девушка движется к своей цели по привычному графику.

После поражения в финале Мадрида от Соболенко она нисколько не расстроилась и продолжает находиться в приличной форме.

На турнире в Риме она обыграла уже двух теннисисток с постсоветского пространства. Одной из них стала россиянка Павлюченкова, а второй украинка Цуренко.

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С Векич придется повозиться, но у Иги достаточно ресурса, чтобы это сделать с минимальными трудозатратами.

Донна Векич

Векич уже давно вернулась в элиту женского тенниса, хотя у некоторых были сомнения, что хорватка сможет вернуться на те кондиции, которые у неё были лет пять-шесть назад.

Хорватская девушка в последнем своем матче против Самсоновой выкарабкалась из очень тяжелой ситуации.

Она проиграла первый сет и уступала с брейком во второй партии, но смогла добраться до тайбрека, в котором победила, а третья партия стала уже формальностью.

В матче со Свентек ей, скорее всего, предстоит зачехлить ракетку, но постараться осложнить жизнь польской спортсменке ей вполне может получиться.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в польскую теннисистку в этом поединке: победа Свентек — 1.04, победа Векич — 7.85.

Прогноз: Чтобы Свентек проиграла должно случиться нечто экстраординарное.

Ставка: Ф1 (-7.5) за 1.77.

Альтернативный прогноз: В игре не получится борьбы.

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 1.65.