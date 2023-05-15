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    Свентек пройдет дальше без проблем?

    Свентек — Векич. Прогноз, ставка (к. 1.77) на матч четвертого круга в Риме, 15 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Векич
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек и хорватка Донна Векич встретятся в четвертом круге турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 21:30 мск. Свентек — Векич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 15 Мая 2023 года
    Ига Свёнтек
  • Польша
    •  Ига Свёнтек 21:30 Донна Векич Донна Векич
  • Хорватия
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    Ига Свёнтек

    Свентек на всех турнирах, где принимает участие, считается фавориткой. Здесь в Риме все также рассчитывают на её победу и пока что польская девушка движется к своей цели по привычному графику.

    После поражения в финале Мадрида от Соболенко она нисколько не расстроилась и продолжает находиться в приличной форме.

    На турнире в Риме она обыграла уже двух теннисисток с постсоветского пространства. Одной из них стала россиянка Павлюченкова, а второй украинка Цуренко.

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    С Векич придется повозиться, но у Иги достаточно ресурса, чтобы это сделать с минимальными трудозатратами.

    Донна Векич

    Векич уже давно вернулась в элиту женского тенниса, хотя у некоторых были сомнения, что хорватка сможет вернуться на те кондиции, которые у неё были лет пять-шесть назад.

    Хорватская девушка в последнем своем матче против Самсоновой выкарабкалась из очень тяжелой ситуации.

    Она проиграла первый сет и уступала с брейком во второй партии, но смогла добраться до тайбрека, в котором победила, а третья партия стала уже формальностью.

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    В матче со Свентек ей, скорее всего, предстоит зачехлить ракетку, но постараться осложнить жизнь польской спортсменке ей вполне может получиться.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в польскую теннисистку в этом поединке: победа Свентек — 1.04, победа Векич — 7.85.

    Прогноз: Чтобы Свентек проиграла должно случиться нечто экстраординарное.

    Ставка: Ф1 (-7.5) за 1.77.

    Альтернативный прогноз: В игре не получится борьбы.

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 1.65.

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    Свентек — Векич: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на теннис. Свентек пройдет дальше без проблем?
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