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    Медведев проиграет финну Руусувуори в Риме

    Руусувуори — Медведев. Прогноз (к. 3.85) и ставки на «Мастерс» в Риме 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Руусувуори — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против финна Эмиля Руусувуори во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Руусувуори — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 13 Мая 2023 года

    Руусувуори

    У Эмиля на старте турнира был тяжелейший матч против Уго Умбера, продолжавшийся ровно три часа.

    Финн дожал французского теннисиста только на решающем тай-брейке — 6:4, 3:6, 7:6.

    При этом в решающей партии Руусувуори дважды уступал с брейком и отыграл два матчбола — при счете 4:5 и на тай-брейке.

    Интересно, что на «Мастерсе» в Мадриде он тоже начал с победы над Умбером. И в том матче все решилось на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

    Также стоит отметить, что в Барселоне Руусувуори выиграл у Александра Бублика и Фрэнсиса Тиафо.

    Медведев

    Дании в начале месяца дошел до четвертого раунда на «Мастерсе» в Мадриде. С учетом его отношения к грунту это еще не самый плохой результат.

    Медведев кое-как обыграл Андреа Вавассори и Александра Шевченко (4:6, 6:1, 7:5), после чего уступил Аслану Карацевы (6:7, 4:6), который, похоже, снова вернулся на топ-уровень.

    Для россиянина это был всего лишь второй турнир на грунте в текущем сезоне. В первой половине апреля он выиграл два матча в Монте-Карло.

    Все прогнозы на теннис

    В четвертьфинале «Мастерса» на Лазурном берегу Медведев проиграл датчанину Хольгеру Руне (3:6, 4:6).

    В предыдущих сезонах Медведев не выиграл ни одного матча на римском «Мастерсе».

    Прогноз и ставка

    На Руусувуори в этом матче можно поставить за 3.85, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.26.

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    Даниилу надо обязательно обратить внимание на недавний матч финна против Карлоса Алькараса.

    Руусувуори в матче с испанцем легко взял первый сет и вел с брейком во втором. Алькарас все-таки совершил камбэк, но эта игра стала для него самым настоящим испытанием.

    Поражение Медведева от финна не станет большим сюрпризом.

    Ставка — победа Руусувуори за 3.85.

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    Руусувуори — Медведев: прогноз, ставка (3.85), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на теннис. Медведев проиграет финну Руусувуори в Риме
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