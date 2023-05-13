Россиянин Даниил Медведев сыграет против финна Эмиля Руусувуори во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Руусувуори — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руусувуори

У Эмиля на старте турнира был тяжелейший матч против Уго Умбера, продолжавшийся ровно три часа.

Финн дожал французского теннисиста только на решающем тай-брейке — 6:4, 3:6, 7:6.

При этом в решающей партии Руусувуори дважды уступал с брейком и отыграл два матчбола — при счете 4:5 и на тай-брейке.

Интересно, что на «Мастерсе» в Мадриде он тоже начал с победы над Умбером. И в том матче все решилось на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

Также стоит отметить, что в Барселоне Руусувуори выиграл у Александра Бублика и Фрэнсиса Тиафо.

Медведев

Дании в начале месяца дошел до четвертого раунда на «Мастерсе» в Мадриде. С учетом его отношения к грунту это еще не самый плохой результат.

Медведев кое-как обыграл Андреа Вавассори и Александра Шевченко (4:6, 6:1, 7:5), после чего уступил Аслану Карацевы (6:7, 4:6), который, похоже, снова вернулся на топ-уровень.

Для россиянина это был всего лишь второй турнир на грунте в текущем сезоне. В первой половине апреля он выиграл два матча в Монте-Карло.

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В четвертьфинале «Мастерса» на Лазурном берегу Медведев проиграл датчанину Хольгеру Руне (3:6, 4:6).

В предыдущих сезонах Медведев не выиграл ни одного матча на римском «Мастерсе».

Прогноз и ставка

На Руусувуори в этом матче можно поставить за 3.85, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.26.

Даниилу надо обязательно обратить внимание на недавний матч финна против Карлоса Алькараса.

Руусувуори в матче с испанцем легко взял первый сет и вел с брейком во втором. Алькарас все-таки совершил камбэк, но эта игра стала для него самым настоящим испытанием.

Поражение Медведева от финна не станет большим сюрпризом.

Ставка — победа Руусувуори за 3.85.