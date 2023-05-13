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    Кудерметова снова дожмет Потапову в третьем сете?

    Потапова — Кудерметова. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Риме 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Потапова — Кудерметова
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    Вероника Кудерметова
    Россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова встретятся в третьем круге турнира в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 13:30 мск. Потапова — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Потапова

    Анастасия начала турнир с победы над итальянской Элизабеттой Коччаретто — 6:4, 6:4.

    И здесь стоит отметить не лучшую игру россиянки на собственной подаче. Четыре гейма из восьми соперница взяла на приеме.

    В Мадриде Потапова не без труда обыграла румынку Жаклин Кристиан, после чего в очень напряженном матче проиграла как раз Веронике Кудерметовой.

    Пока что главным успехом 22-летней теннисистке на грунте в этом году остается выход в полуфинал турнира в Штутгарте.

    Кудерметова

    Веронике в предыдущем раунде тоже хватило двух сетов. Россиянка выиграла у Нурии Парризас-Диас — 7:5, 6:2.

    Кудерметова дважды теряла подачу, но в целом она почти все время контролировала ситуацию на корте.

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    Вероника, как известно, провалила турниры в Чарльстоне и Штутгарте, но в Мадриде ей удалось дойти до полуфинала.

    В испанской столице в 1/4 финала она остановила американку Джессику Пегулу. После этого Кудерметова без шансов уступила Иге Свентек.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что у теннисисток равные шансы на победу. На Потапову можно поставить за 1.92, а на Кудерметову — за 1.87.

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    Скорее всего, россиянки снова проведут затяжной матч. И вполне вероятно, что им понадобится и как минимум один тай-брейк, и третья партия.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Потапова — Кудерметова: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на теннис. Кудерметова снова дожмет Потапову в третьем сете?
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