Россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова встретятся в третьем круге турнира в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 13:30 мск. Потапова — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Потапова

Анастасия начала турнир с победы над итальянской Элизабеттой Коччаретто — 6:4, 6:4.

И здесь стоит отметить не лучшую игру россиянки на собственной подаче. Четыре гейма из восьми соперница взяла на приеме.

В Мадриде Потапова не без труда обыграла румынку Жаклин Кристиан, после чего в очень напряженном матче проиграла как раз Веронике Кудерметовой.

Пока что главным успехом 22-летней теннисистке на грунте в этом году остается выход в полуфинал турнира в Штутгарте.

Кудерметова

Веронике в предыдущем раунде тоже хватило двух сетов. Россиянка выиграла у Нурии Парризас-Диас — 7:5, 6:2.

Кудерметова дважды теряла подачу, но в целом она почти все время контролировала ситуацию на корте.

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Вероника, как известно, провалила турниры в Чарльстоне и Штутгарте, но в Мадриде ей удалось дойти до полуфинала.

В испанской столице в 1/4 финала она остановила американку Джессику Пегулу. После этого Кудерметова без шансов уступила Иге Свентек.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что у теннисисток равные шансы на победу. На Потапову можно поставить за 1.92, а на Кудерметову — за 1.87.

Скорее всего, россиянки снова проведут затяжной матч. И вполне вероятно, что им понадобится и как минимум один тай-брейк, и третья партия.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.