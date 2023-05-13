Потапова
Анастасия начала турнир с победы над итальянской Элизабеттой Коччаретто — 6:4, 6:4.
И здесь стоит отметить не лучшую игру россиянки на собственной подаче. Четыре гейма из восьми соперница взяла на приеме.
В Мадриде Потапова не без труда обыграла румынку Жаклин Кристиан, после чего в очень напряженном матче проиграла как раз Веронике Кудерметовой.
Пока что главным успехом 22-летней теннисистке на грунте в этом году остается выход в полуфинал турнира в Штутгарте.
Кудерметова
Веронике в предыдущем раунде тоже хватило двух сетов. Россиянка выиграла у Нурии Парризас-Диас — 7:5, 6:2.
Кудерметова дважды теряла подачу, но в целом она почти все время контролировала ситуацию на корте.
Вероника, как известно, провалила турниры в Чарльстоне и Штутгарте, но в Мадриде ей удалось дойти до полуфинала.
В испанской столице в 1/4 финала она остановила американку Джессику Пегулу. После этого Кудерметова без шансов уступила Иге Свентек.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что у теннисисток равные шансы на победу. На Потапову можно поставить за 1.92, а на Кудерметову — за 1.87.
Скорее всего, россиянки снова проведут затяжной матч. И вполне вероятно, что им понадобится и как минимум один тай-брейк, и третья партия.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.