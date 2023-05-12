Серб Миомир Кецманович и итальянец Фабио Фоньини встретятся во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Кецманович — Фоньини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Миомир Кецманович

Кецманович является одним из самых одаренных теннисистов подрастающего сербского поколения.

В прошлом году у него было много отличных турниров, которые и позволили Миомиру попасть в тридцатку лучших.

В этом году серб уже успел добраться до финала престижного грунтового турнира в португальском Эшториле, где в финале проиграл Рууду матч за титул.

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В игре против Фоньини он является фаворитом по всем раскладам, но грунт — вещь коварная и победа может уплыть к Фабио, если не быть концентрированным на протяжении всей игры.

Фабио Фоньини

Фоньини всех удивил в первом круге разобравшись с Энди Марреем, которого все считали фаворитом после титула на «челленджере» во Франции.

Итальянец показал, что он готов рвать и метать на домашних кортах и его шансы на продвижение по сетке дальше значительно увеличились.

В игре с британцем отлично проходили все задумки и планы, а самое главное — Фабио был почти всегда спокоен и не нервничал.

В игре против Кецмановича по котировкам букмекеров он явно не фаворит, но его грунтовый опыт и воля к победе вполне могут помочь пройти дальше.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в сербского теннисиста в этом поединке: победа Кецмановича — 1.44, победа Фоньини — 2.81.

Прогноз: Кецмановичу будет трудно, и он может не выдержать, поэтому поставим на Фабио.

Ставка: П2 за 2.81.

Альтернативный прогноз: Матч будет держать в напряжении все три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.48.