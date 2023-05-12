Миомир Кецманович
Кецманович является одним из самых одаренных теннисистов подрастающего сербского поколения.
В прошлом году у него было много отличных турниров, которые и позволили Миомиру попасть в тридцатку лучших.
В этом году серб уже успел добраться до финала престижного грунтового турнира в португальском Эшториле, где в финале проиграл Рууду матч за титул.
В игре против Фоньини он является фаворитом по всем раскладам, но грунт — вещь коварная и победа может уплыть к Фабио, если не быть концентрированным на протяжении всей игры.
Фабио Фоньини
Фоньини всех удивил в первом круге разобравшись с Энди Марреем, которого все считали фаворитом после титула на «челленджере» во Франции.
Итальянец показал, что он готов рвать и метать на домашних кортах и его шансы на продвижение по сетке дальше значительно увеличились.
В игре с британцем отлично проходили все задумки и планы, а самое главное — Фабио был почти всегда спокоен и не нервничал.
В игре против Кецмановича по котировкам букмекеров он явно не фаворит, но его грунтовый опыт и воля к победе вполне могут помочь пройти дальше.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в сербского теннисиста в этом поединке: победа Кецмановича — 1.44, победа Фоньини — 2.81.
Прогноз: Кецмановичу будет трудно, и он может не выдержать, поэтому поставим на Фабио.
Ставка: П2 за 2.81.
Альтернативный прогноз: Матч будет держать в напряжении все три сета.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.48.