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    Шевченко обыграет Баэса в двух сетах?

    Шевченко — Баэс. Прогноз (к. 1.87) и ставки на «Мастерс» в Риме 12 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Баэс
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    Александр Шевченко
    Россиянин Александр Шевченко сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Шевченко — Баэс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 12 Мая 2023 года

    Шевченко

    Александр попал в основную сетку как лаки-лузер — вместо 29-го сеяного Таллона Грикспора.

    Более того, россиянин начнет турнир сразу со второго круга.

    В решающем раунде квалификации Шевченко проиграл талантливому франузу Артуру Фису (3:6, 4:6). Перед этим он обыграл украинца Алексея Крутых.

    Перед этим Шевченко сенсационно дошел до третьего раунда на «Мастерсе» в Мадриде. После квалификации 22-летний теннисист выиграл у Джеффри Джона Вольфа и Иржи Легечки.

    Дальше было поражение от Даниила Медведева (6:4, 1:6, 5:7), но и в этом матче он действительно сыграл выше всяких похвал.

    Баэс

    Себастьяну пришлось начинать с первого круга. В среду он одержал победу над перуанцем Хуаном-Пабло Варильясом — 7:5, 6:3.

    На «Мастерсе» в Мадриде аргентинский теннисист выиграл в первом матче у американца Маркоса Гирона, после чего уступил греку Стефаносу Циципасу (5:7, 663, 3:6), но для соперника эта игра стала серьезным испытанием.

    Все прогнозы на теннис

    Перед этим, правда, Баэс провалил сразу два турнира — в Монте-Карло и Мюнхене. Здесь он вообще не прошел ни одного раунда.

    Но, как правило, Себа опасен на грунте. В текущем сезоне он взял титул в Кордове, а также добрался до четвертьфинала в Рио-де-Жанейро и до полуфинала в Сантьяго.

    Прогноз и ставка

    На Шевченко в этом матче можно поставить за 2.50, победу Баэса букмекеры предлагают за 1.53.

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    Легко здесь точно не будет, Александра ждет тяжелейший матч против крепкого грунтовика.

    Очевидно, что здесь опасно ставить на победу Шевченко.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.87.

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    Шевченко — Баэс: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на теннис. Шевченко обыграет Баэса в двух сетах?
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