Россиянка Анна Блинкова сыграет против украинки Ангелины Калининой во втором круге турнира в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Калинина — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Калинина

Ангелина слабо провела недавние турниры, продлив серию поражений до четырех матчей.

На турнире в Индиан-Уэллсе украинка обыграла в первом раунде Линду Фрухвиртову, после чего уступила Марии Саккари.

А в Маями, Чарльстоне и Мадриде Калинина не одержала ни одной победы.

В испанской столице 47-я ракетка мира проиграла Майар Шериф (2:6, 6:7).

Но также стоит отметить, что Калинина прошла по два раунда в Хобарте, на Открытом чемпионате Австралии и в Дубае.

Блинкова

Анна начал турнир с волевой победы над Майар Шериф (2:6, 6:2, 6:3), которая на прошлой неделе сенсационно дошла до четвертьфинала в Мадриде.

Блинкова прошла первый круг на седьмом турнире из восьми последних, в которых принимала участие.

Но при этом во всех предыдущих случаях она ни разу не выигрывала больше одного матча.

Более того, в текущем сезоне Анна пошла дальше второго раунда только в австралийском Хобарте.

Прогноз и ставка

На Калинину в этом матче можно поставить за 1.48, победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.65.

У Анны отличная статистика в матчах против украинки. Она одержала пять побед в шести предыдущих встречах с Ангелиной.

Правда, в прошлом году соперницы обменялись победами.

Вполне вероятно, что в предстоящем матче теннисисткам не хватит двух партий.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.90.