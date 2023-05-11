Калинина
Ангелина слабо провела недавние турниры, продлив серию поражений до четырех матчей.
На турнире в Индиан-Уэллсе украинка обыграла в первом раунде Линду Фрухвиртову, после чего уступила Марии Саккари.
А в Маями, Чарльстоне и Мадриде Калинина не одержала ни одной победы.
В испанской столице 47-я ракетка мира проиграла Майар Шериф (2:6, 6:7).
Но также стоит отметить, что Калинина прошла по два раунда в Хобарте, на Открытом чемпионате Австралии и в Дубае.
Блинкова
Анна начал турнир с волевой победы над Майар Шериф (2:6, 6:2, 6:3), которая на прошлой неделе сенсационно дошла до четвертьфинала в Мадриде.
Блинкова прошла первый круг на седьмом турнире из восьми последних, в которых принимала участие.
Но при этом во всех предыдущих случаях она ни разу не выигрывала больше одного матча.
Более того, в текущем сезоне Анна пошла дальше второго раунда только в австралийском Хобарте.
Прогноз и ставка
На Калинину в этом матче можно поставить за 1.48, победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.65.
У Анны отличная статистика в матчах против украинки. Она одержала пять побед в шести предыдущих встречах с Ангелиной.
Правда, в прошлом году соперницы обменялись победами.
Вполне вероятно, что в предстоящем матче теннисисткам не хватит двух партий.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.90.