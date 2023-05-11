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    Блинкова снова обыграет Калинину?

    Калинина — Блинкова. Прогноз (к. 1.90) и ставки на турнир в Риме 10 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Калинина — Блинкова
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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против украинки Ангелины Калининой во втором круге турнира в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Калинина — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Калинина

    Ангелина слабо провела недавние турниры, продлив серию поражений до четырех матчей.

    На турнире в Индиан-Уэллсе украинка обыграла в первом раунде Линду Фрухвиртову, после чего уступила Марии Саккари.

    А в Маями, Чарльстоне и Мадриде Калинина не одержала ни одной победы.

    В испанской столице 47-я ракетка мира проиграла Майар Шериф (2:6, 6:7).

    Но также стоит отметить, что Калинина прошла по два раунда в Хобарте, на Открытом чемпионате Австралии и в Дубае.

    Блинкова

    Анна начал турнир с волевой победы над Майар Шериф (2:6, 6:2, 6:3), которая на прошлой неделе сенсационно дошла до четвертьфинала в Мадриде.

    Блинкова прошла первый круг на седьмом турнире из восьми последних, в которых принимала участие.

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    Но при этом во всех предыдущих случаях она ни разу не выигрывала больше одного матча.

    Более того, в текущем сезоне Анна пошла дальше второго раунда только в австралийском Хобарте.

    Прогноз и ставка

    На Калинину в этом матче можно поставить за 1.48, победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.65.

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    У Анны отличная статистика в матчах против украинки. Она одержала пять побед в шести предыдущих встречах с Ангелиной.

    Правда, в прошлом году соперницы обменялись победами.

    Вполне вероятно, что в предстоящем матче теннисисткам не хватит двух партий.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.90.

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    Калинина — Блинкова: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 11.05.2023. Прогнозы на теннис. Блинкова снова обыграет Калинину?
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