Сафиуллин
Роман на втором «Мастерсе» подряд пробился в основную сетку через квалификацию.
Как и в Мадриде, он не отдал ни одного сета в двух матчах отбора.
В первом случае Сафиуллин разгромил Жуана Соузу, а после этого выиграл у чеха Вита Копршивы.
В испанской столице Сафиуллин прошел два раунда, сумев обыграть двух серьезных соперников — чилийца Николаса Харри и американца Томми Пола. В третьем круге его остановил испанец Бернабе Сапата-Миральес.
Гирон
Американец в конце апреля выиграл один матч на «Мастерсе» в Мадриде. После победы над португальцем Нуну Боржесом он уступил аргентинцу Себастьяну Баэсу.
В Мюнхене Гирон дошел до четвертьфинала. Здесь ему удалось обыграть Роберто Карбальеса-Баэну и Александра Ритшара. Дальше было поражение от Ботика ван де Зандшульпа.
На грунтовом турнире в Хьюстоне Маркос тоже смог пройти первый раунд, выиграв у эквадорца Эмилио Гомеса.
В прошлом году Гирон дошел в Риме до третьего раунда.
Прогноз и ставка
На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.64, победу Гирона букмекеры предлагают за 2.26.
Как ни странно, американец очень даже неплохо играет на грунте. Поэтому в данном случае вряд ли стоит рассматривать ставку на победу российского теннисиста. Вполне вероятно, что что-то пойдет не по плану.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.