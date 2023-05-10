Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Маркоса Гирона в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 16:30 мск. Сафиуллин — Гирон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сафиуллин

Роман на втором «Мастерсе» подряд пробился в основную сетку через квалификацию.

Как и в Мадриде, он не отдал ни одного сета в двух матчах отбора.

В первом случае Сафиуллин разгромил Жуана Соузу, а после этого выиграл у чеха Вита Копршивы.

В испанской столице Сафиуллин прошел два раунда, сумев обыграть двух серьезных соперников — чилийца Николаса Харри и американца Томми Пола. В третьем круге его остановил испанец Бернабе Сапата-Миральес.

Гирон

Американец в конце апреля выиграл один матч на «Мастерсе» в Мадриде. После победы над португальцем Нуну Боржесом он уступил аргентинцу Себастьяну Баэсу.

В Мюнхене Гирон дошел до четвертьфинала. Здесь ему удалось обыграть Роберто Карбальеса-Баэну и Александра Ритшара. Дальше было поражение от Ботика ван де Зандшульпа.

Все прогнозы на теннис

На грунтовом турнире в Хьюстоне Маркос тоже смог пройти первый раунд, выиграв у эквадорца Эмилио Гомеса.

В прошлом году Гирон дошел в Риме до третьего раунда.

Прогноз и ставка

На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.64, победу Гирона букмекеры предлагают за 2.26.

Как ни странно, американец очень даже неплохо играет на грунте. Поэтому в данном случае вряд ли стоит рассматривать ставку на победу российского теннисиста. Вполне вероятно, что что-то пойдет не по плану.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.