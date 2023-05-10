ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Ман Сити»Шаткое равновесие. Винисиус затмил Холанна на «Сантьяго Бернабеу» «Ювентус» — «Интер»Финишная прямая Серии А. Самая сумасшедшая битва за топ-4 в Европе Карим Бензема«Реал» — «Манчестер Сити» 1:1. Онлайн
  • 10:45
    • Сафонов готов рассмотреть предложения от европейских клубов
  • 10:14
    • Черчесов: «Ференцварош» попробует подписать Кузяева
    Все новости спорта

    Сможет ли Сафиуллин выйти во второй круг римского «Мастерса»?

    Сафиуллин — Гирон. Прогноз (к. 1.97) и ставки на «Мастерс» в Риме 10 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Роман Сафиуллин
    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Гирон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Маркоса Гирона в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 16:30 мск. Сафиуллин — Гирон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Рим. Мужчины 10 Мая 2023 года
    Roman Safiullin
  • Рим. Мужчины
    •  Roman Safiullin 16:30 Маркос Гирон Маркос Гирон
  • США
    •

    Сафиуллин

    Роман на втором «Мастерсе» подряд пробился в основную сетку через квалификацию.

    Как и в Мадриде, он не отдал ни одного сета в двух матчах отбора.

    В первом случае Сафиуллин разгромил Жуана Соузу, а после этого выиграл у чеха Вита Копршивы.

    В испанской столице Сафиуллин прошел два раунда, сумев обыграть двух серьезных соперников — чилийца Николаса Харри и американца Томми Пола. В третьем круге его остановил испанец Бернабе Сапата-Миральес.

    Гирон

    Американец в конце апреля выиграл один матч на «Мастерсе» в Мадриде. После победы над португальцем Нуну Боржесом он уступил аргентинцу Себастьяну Баэсу.

    В Мюнхене Гирон дошел до четвертьфинала. Здесь ему удалось обыграть Роберто Карбальеса-Баэну и Александра Ритшара. Дальше было поражение от Ботика ван де Зандшульпа.

    Все прогнозы на теннис

    На грунтовом турнире в Хьюстоне Маркос тоже смог пройти первый раунд, выиграв у эквадорца Эмилио Гомеса.

    В прошлом году Гирон дошел в Риме до третьего раунда.

    Прогноз и ставка

    На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.64, победу Гирона букмекеры предлагают за 2.26.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Как ни странно, американец очень даже неплохо играет на грунте. Поэтому в данном случае вряд ли стоит рассматривать ставку на победу российского теннисиста. Вполне вероятно, что что-то пойдет не по плану.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Мактаарал — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ивашко — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Крайинович — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Фоньини — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Гаске — Ву
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Качин — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Эррани
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Цуренко — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ястремская — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Славия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч БАТЭ — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.63
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сафиуллин — Гирон: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 10.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Сафиуллин выйти во второй круг римского «Мастерса»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры