ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кайл Уокер«Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Онлайн «Урал» — ЦСКАЦСКА в Суперфинале. Плутовство Влута не спасло «Урал» в матче с армейцами Антуан ГризманнСила свободы. Гризманн — лучший игрок испанского сезона
  • 21:43
    • «Краснодар» по пенальти обыграл «Акрон» и вышел в финал Пути регионов Кубка России
  • 19:25
    • Хачанов проиграл Алькарасу в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде
  • 19:00
    • «Урал» переиграл ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России
  • 21:03
    • «Ювентус» обыграл «Лечче», «Аталанта» одержала волевую победу над «Специей»
  • 16:30
    • Кудерметова одолела Пегулу и вышла в полуфинал турнира в Мадриде
    Все новости спорта

    Сможет ли Карацев обыграть Чжана?

    Чжан Чжичжэнь — Карацев. Прогноз (к. 2.27) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 4 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Аслан Карацев
    Прогноз и ставки на Чжан Чжичжэнь — Карацев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против китайца Чжана Чжичжэня в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 14:00 мск. Чжан Чжичжэнь — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чжан Чжичжэнь

    Чжан — первый теннисист из Китая, которому удалось дойти до четвертьфинала на «Мастерсе». Историческое событие.

    Примечательно, что перед турниром в Мадриде у китайца в этом году не было ни одной победы на уровне основной сетки ATP.

    В первом круге Чжан выиграл у австрийца Юрия Родионова, после чего преподнес сразу три сенсации.

    Во втором раунде 99-я ракетка мира остановил Дениса Шаповалова, после чего обыграл на решающем тай-брейке Кэмерона Норри и Тейлора Фрица.

    Американец откровенно психовал после матча, жаловался на качество кортов, но на самом деле проблема была в другом — Чжан действительно сыграл выше всяких похвал.

    Карацев

    То же самое можно сказать и про Аслана, который в испанской столице впервые с января выиграл матч на уровне ATP.

    Разумеется, в его случае тоже никто не ожидал столь мощного прорыва.

    В четвертом круге Карацев красиво разобрался с Даниилом Медведевым — 7:6, 6:4.

    В какой-то момент звездный соотечественник просто вышел в себя. Медведев явно не ожидал столь мощного сопротивления.

    Все прогнозы на теннис

    С учетом квалификации Карацев провел в испанской столице уже шесть матчей, в которых отдал лишь один сет.

    Прогноз и ставка

    На Чжана в этом матче можно поставить за 2.54, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.52.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Говоря о предстоящем матче, Чжан признался, что совсем недавно проиграл Аслану в рамках тренировочного сета со счетом 0:6.

    При этом китаец явно поскромничал, забыв упомянуть прошлогоднюю победу над Карацевым в Астане. Тогда все решилось в третьем сете, который Чжан забрал со счетом 6:1.

    И сейчас, скорее всего, теннисистам тоже не хватит двух партий. Карацев действительно радует игрой, но то же самое можно сказать и про его оппонента.

    Поэтому оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Штутгарт — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Милан — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Брест — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.88
  • Экспресс дня 3 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Монца — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Альтмайер — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Хетафе — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Каролина — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чжан Чжичжэнь — Карацев: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацев обыграть Чжана?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры