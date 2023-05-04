Россиянин Аслан Карацев сыграет против китайца Чжана Чжичжэня в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 14:00 мск. Чжан Чжичжэнь — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чжан Чжичжэнь

Чжан — первый теннисист из Китая, которому удалось дойти до четвертьфинала на «Мастерсе». Историческое событие.

Примечательно, что перед турниром в Мадриде у китайца в этом году не было ни одной победы на уровне основной сетки ATP.

В первом круге Чжан выиграл у австрийца Юрия Родионова, после чего преподнес сразу три сенсации.

Во втором раунде 99-я ракетка мира остановил Дениса Шаповалова, после чего обыграл на решающем тай-брейке Кэмерона Норри и Тейлора Фрица.

Американец откровенно психовал после матча, жаловался на качество кортов, но на самом деле проблема была в другом — Чжан действительно сыграл выше всяких похвал.

Карацев

То же самое можно сказать и про Аслана, который в испанской столице впервые с января выиграл матч на уровне ATP.

Разумеется, в его случае тоже никто не ожидал столь мощного прорыва.

В четвертом круге Карацев красиво разобрался с Даниилом Медведевым — 7:6, 6:4.

В какой-то момент звездный соотечественник просто вышел в себя. Медведев явно не ожидал столь мощного сопротивления.

Все прогнозы на теннис

С учетом квалификации Карацев провел в испанской столице уже шесть матчей, в которых отдал лишь один сет.

Прогноз и ставка

На Чжана в этом матче можно поставить за 2.54, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.52.

Говоря о предстоящем матче, Чжан признался, что совсем недавно проиграл Аслану в рамках тренировочного сета со счетом 0:6.

При этом китаец явно поскромничал, забыв упомянуть прошлогоднюю победу над Карацевым в Астане. Тогда все решилось в третьем сете, который Чжан забрал со счетом 6:1.

И сейчас, скорее всего, теннисистам тоже не хватит двух партий. Карацев действительно радует игрой, но то же самое можно сказать и про его оппонента.

Поэтому оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.27.