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    Колумбиец доставит сложности японцу?

    Ёсихито Нисиока — Даниэль Галан. Прогноз, ставка на матч второго круга в Кальяри, 04 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ёсихито Нисиока — Даниэль Галан
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    Ёсихито Нисиока
    Японец Ёсихито Нисиока и колумбиец Даниэль Галан встретятся во втором круге «челленджера» в итальянском Кальяри. Матч пройдет 04 мая, начало — в 15:30 мск. Ёсихито Нисиока — Даниэль Галан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ёсихито Нисиока

    Нисиоку неожиданно пробило на супер теннис, который он начал демонстрировать во второй половине прошлого года и продолжает демонстрировать его по сей день.

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    На харде Японец так и вовсе может творить волшебство, но и на грунте довольно уверенно расправляется с соперниками, которых нельзя отнести к высококлассным.

    В матче против Галана простой жизни японцу не будет, поскольку он отлично знает, как нужно справляться с подобными игроками типа японца. Нисиоке нужно играть на максимальных оборотах, иначе колумбиец его попросту затаскает в длинных розыгрышах.

    Даниэль Галан

    Галан на протяжении нескольких последних сезонов играет на грунте все лучше и лучше, поэтому сложно говорить о том, что у него есть какие-то проблемы на этом покрытии.

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    Светлого ума и рассудительности ему вполне хватает, чтобы плести кружев на глине и вынуждать ошибаться спортсмена в довольно простых ситуациях.

    Японец по определенному количеству параметров сильнее своего соперника, но если Даниэлю удастся затянуть матч на максимально долгий период времени, то все может закончиться для Ёсихито плохо.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров японец является фаворитом в предстоящем поединке: победа Нисиоки — 1.69, победа Галана — 2.11.

    Прогноз: Несмотря на то, что Нисиока первый сеяный на турнире, но у Галлана есть вполне реальные шансы на победу.

    Ставка: П2 за 2.11.

    Альтернативный прогноз: Игра с прицелом на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.63.

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    Ёсихито Нисиока — Даниэль Галан: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на теннис. Колумбиец доставит сложности японцу?
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