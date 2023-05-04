Ёсихито Нисиока
Нисиоку неожиданно пробило на супер теннис, который он начал демонстрировать во второй половине прошлого года и продолжает демонстрировать его по сей день.
На харде Японец так и вовсе может творить волшебство, но и на грунте довольно уверенно расправляется с соперниками, которых нельзя отнести к высококлассным.
В матче против Галана простой жизни японцу не будет, поскольку он отлично знает, как нужно справляться с подобными игроками типа японца. Нисиоке нужно играть на максимальных оборотах, иначе колумбиец его попросту затаскает в длинных розыгрышах.
Даниэль Галан
Галан на протяжении нескольких последних сезонов играет на грунте все лучше и лучше, поэтому сложно говорить о том, что у него есть какие-то проблемы на этом покрытии.
Светлого ума и рассудительности ему вполне хватает, чтобы плести кружев на глине и вынуждать ошибаться спортсмена в довольно простых ситуациях.
Японец по определенному количеству параметров сильнее своего соперника, но если Даниэлю удастся затянуть матч на максимально долгий период времени, то все может закончиться для Ёсихито плохо.
Прогноз и ставка
У букмекеров японец является фаворитом в предстоящем поединке: победа Нисиоки — 1.69, победа Галана — 2.11.
Прогноз: Несмотря на то, что Нисиока первый сеяный на турнире, но у Галлана есть вполне реальные шансы на победу.
Ставка: П2 за 2.11.
Альтернативный прогноз: Игра с прицелом на три сета.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.63.