Казахстанец Александр Бублик и финн Отто Виртанен встретятся во втором круге «челленджера» во французском Экс-ан-Провансе. Матч пройдет 04 мая, начало — в 15:00 мск. Бублик — Виртанен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александр Бублик

Бублик по-прежнему считается очень крепким игроком, который может добиваться значительных вещей в туре, если он этого хочет. Но главная проблема Александра, что он в большинстве поединков этого именно не хочет.

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На грунте во Франции у него вроде как должно быть неплохое настроение в преддверии Ролан Гаррос, но это неточно. Виртанена он точно должен проходить, а вот с остальными у него могут возникнуть проблемы.

Финн делает много ошибок, поэтому в предстоящем поединке Бублику можно просто держать мяч в игре и временами рвать темп, а Виртанен все сделает сам.

Отто Виртанен

Финский игрок делает все возможное, чтобы перешагнуть на следующую ступеньку развития, но в отличие от того же Руусувуори у него это получается крайне неважно.

Много сложностей с техникой, которая уже сформирована, и добавить какие-то новые элементы можно, но качество ударов все равно не получится довести до совершенства. Виртанену придется очень постараться, чтобы навязать хоть какую-то борьбу Бублику, поскольку у Александра просто убойный форхэнд, если он летит.

Виртанен в этом сезоне пару раз демонстрировал игру выше среднего, и будем надеяться, что в предстоящем поединке как раз получится такая игра.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в казахстанского теннисиста в этом поединке: победа Бублика — 1.47, победа Виртанена — 2.57.

Прогноз: Расклад сил неравнозначный, поэтому Бублик выиграет с запасом.

Ставка: Ф1 (-2.5) за 2.02.

Альтернативный прогноз: Матч получится в одну калитку.

Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.21.