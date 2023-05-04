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    Бублик выиграет за явным преимуществом?

    Бублик — Виртанен. Прогноз, ставка на матч второго круга в Экс-ан-Провансе, 04 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бублик — Виртанен
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    Александр Бублик
    Казахстанец Александр Бублик и финн Отто Виртанен встретятся во втором круге «челленджера» во французском Экс-ан-Провансе. Матч пройдет 04 мая, начало — в 15:00 мск. Бублик — Виртанен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Александр Бублик

    Бублик по-прежнему считается очень крепким игроком, который может добиваться значительных вещей в туре, если он этого хочет. Но главная проблема Александра, что он в большинстве поединков этого именно не хочет.

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    На грунте во Франции у него вроде как должно быть неплохое настроение в преддверии Ролан Гаррос, но это неточно. Виртанена он точно должен проходить, а вот с остальными у него могут возникнуть проблемы.

    Финн делает много ошибок, поэтому в предстоящем поединке Бублику можно просто держать мяч в игре и временами рвать темп, а Виртанен все сделает сам.

    Отто Виртанен

    Финский игрок делает все возможное, чтобы перешагнуть на следующую ступеньку развития, но в отличие от того же Руусувуори у него это получается крайне неважно.

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    Много сложностей с техникой, которая уже сформирована, и добавить какие-то новые элементы можно, но качество ударов все равно не получится довести до совершенства. Виртанену придется очень постараться, чтобы навязать хоть какую-то борьбу Бублику, поскольку у Александра просто убойный форхэнд, если он летит.

    Виртанен в этом сезоне пару раз демонстрировал игру выше среднего, и будем надеяться, что в предстоящем поединке как раз получится такая игра.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в казахстанского теннисиста в этом поединке: победа Бублика — 1.47, победа Виртанена — 2.57.

    Прогноз: Расклад сил неравнозначный, поэтому Бублик выиграет с запасом.

    Ставка: Ф1 (-2.5) за 2.02.

    Альтернативный прогноз: Матч получится в одну калитку.

    Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.21.

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    Бублик — Виртанен: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на теннис. Бублик выиграет за явным преимуществом?
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